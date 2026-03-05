VIDEO / Grgić za SK: Dinamo ima novog Joška Gvardiola

Podijeli :

U srijedu su odigrane tri od četiri utakmice četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. U Sport Klub studiju pridružio nam se naš komentator Zoran Grgić koji je našoj Hani Cvijanović u Jutru SK dao svoje viđenje tih utakmica te je posebno istaknuo jednog Dinamovog pojedinca.

“Mnogi mladi igrači dobili su priliku. Neke smo vidjeli prvi put, a neke već nekoliko puta. Mene je osobno impresionirao Marko Zebić koji je igrao u obrani. Njega još nisam osobno gledao. On ima samo 19 godina i već tvrdim nakon jedne utakmice da je to najveći talent nakon Joška Gvardiola u Dinamu. Dinamo već par godina nema zapravo nekog bitnog igrača iz juniorskog pogona.

Razlog tome je što nema druge momčadi, a juniorski nogomet se ne može mjeriti sa seniorskim. Dinamo 2 će lansirati neka zvučna imena. Osim Zebića, dobar dojam mi je ostavio i mladi Patrik Horvat kojega znam iz mlade reprezentacije. Zebića sam malo gledao, izuzetan stoper na tragu Gvardiola i Joška Šutala. Očekujem puno od njega”, rekao je Zoran Grgić.

U nastavku se dotaknuo i ostalih utakmica, a što je sve rekao možete poslušati u videu.

