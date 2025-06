VIDEO / Emotivan oproštaj Dinama od Sučića: ‘Još uvijek mi zvuči nestvarno da je kraj…’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Petar Sučić i službeno više nije igrač Dinama. Maksimirski se klub od njega oprostio prigodnom objavom i videom na službenim stranicama.

“Jedan od graditelja Dinamove igre, naš sjajni Petar Sučić, motor plave momčadi, igrač posebnog nogometnog šmeka i finese, ovog je tjedna i formalno zaključio svoj mandat u maksimirskom klubu i postao član milanskog Intera”, stoji u uvodu Dinamova oproštajnog teksta od Petra Sučića.

Hrvatski reprezentativni veznjak posljednju je utakmicu u dresu Dinama odigrao u završnom kolu netom završene sezone SHNL-a, u domaćoj pobjedi 1:0 nad Varaždinom u kojoj je upravo on postigao pogodak. Na žalost po modru obitelj, ta pobjeda nije bila dovoljna za naslov prvaka koji je na koncu pripao Rijeci.

Već je tada Sučić bio vidno emotivan.

“Za mene je ova oproštajna utakmica bila jako emotivna. Cijeli dan su se miješali osjećaji i dolazili su mi ‘flashbackovi’ na sve ranije utakmice, na treninge i na sve što sam doživio u Dinamu pa su me na kraju emocije obuzele. Jako puno mi znači ovo razdoblje u Dinamu, i meni i mojoj obitelji. Pun stadion na kraju, zabio sam gol za pobjedu u zadnjoj svojoj utakmici i lijepo sam se oprostio od navijača. A njima posebno zahvaljujem na svemu, bili su nam stalna podrška. Boravak u Dinamu najljepše je razdoblje u mom životu. Sretan sam što sam onda zabio i taj gol za pobjedu.”

Ništa lakše nije mu bilo ni sada, nakon formalnog oproštaja od Maksimira.

VEZANA VIJEST Gazzetta: Gotovo je, Modrić je potpisao za Milan

“Još uvijek mi zvuči nestvarno da mi je došao kraj u Dinamu. Ne znam ni što da mislim ni kako da mislim. U dvije sezone smo prošli svašta, lani smo osvojili dvostruku krunu, ova sezona nije takva, ali imali smo povijesni uspjeh u Ligi prvaka i nekih slatkih pobjeda. Još uvijek mi je sve malo nadrealno”, kaže Sučić.

U Milano Sučić odlazi nakon 75 odigranih utakmica za Dinamo uz devet pogodaka i 11 asistencija. Sučić je u Dinamo stigao u proljeće 2022. godine iz mostarskog Zrinjskog, u kojem je potom odradio posudbu u sezoni 2022./23. Po povratku s nje, nametnuo se kao starter i ispunio životni san.

“Kao dječak sam sanjao igrati za Dinamo, a kad sam ovdje dobio priliku dao sam sve od sebe i nisam htio da mi to isklizne iz ruku. Sve osim Dinama i reprezentacije je samo plus i nadogradnja na moju karijeru. Ove dvije godine su mi najljepše u karijeri, a sad slijedi novo poglavlje – Inter. Mogu iskreno reći da sam osjetio što je pritisak i veličina jednog kluba. Samo kad nosiš grb Dinama osjetiš tu težinu kluba i osjetiš koliko je poseban. Dinamo mi je bio jako dobra škola za sve što slijedi, nisam mogao imati bolju pripremu za Inter, čvrsto stojim iza toga.”

Sučić se osvrnuo na jedan od upečatljivijih trenutaka njegove “modre” karijere, a to je pogodak Monacu u Ligi prvaka na Maksimiru.

“Oduvijek sam volio igrati mali nogomet i lažnjake i to je ostalo u meni. Treneri su mi uvijek govorili ‘nemoj igrati mali nogomet na velikom terenu’, ali u tom trenutku to je bilo jače od mene i morao sam udariti taj lažnjak. Ne znam kako to opisati, to je sekunda, ali ja vidim da stoper dolazi i da me može blokirati, da je vratar izletio i da se bacio. U tom trenutku, samo mi je došla misao da podbodem loptu i obojica su proklizali. Moja prva utakmica u Ligi prvaka i moj prvi gol za Dinamo u Ligi prvaka – najljepši gol koji sam zabio.”

Sučić je za milanski Inter potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.

Dinamo je Sučiću posvetio i prigodni videouradak: