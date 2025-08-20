Veznjak PAOK-a: ‘Siguran sam da smo bolji od Rijeke

Podijeli :

Foto: Screenshot (Instagram: Soulaiho Meite)

Uoči prve utakmice play-offa Europske lige na Rujevici, PAOK je održao konferenciju za medije. Trener Razvan Lucescu najavio je zahtjevan dvoboj te naglasio ambiciju svoje momčadi da prođe dalje protiv aktualnog hrvatskog prvaka.

“Svaki trener želi vjerovati da će njegova momčad biti sve bolja iz utakmice u utakmicu. Odradili smo kvalitetne treninge, trudimo se usvojiti radnički mentalitet i natjecateljski duh te ga pokazati na terenu. Rijeka je prvak Hrvatske i moramo očekivati kvalitetnog protivnika. Cilj nam je, naravno, pobjeda. Vjerujem da će obje utakmice biti zanimljive”, rekao je Lucescu.

Osvrnuo se i na pritisak kojem je klub uvijek izložen:

“U PAOK-u uvijek postoji pritisak, čak i kada uđeš u klupsku kuhinju. Toumba je sjajan stadion s navijačima koji stvaraju gromoglasnu atmosferu. Taj pritisak osjećamo i kod kuće i u gostima, no kvalitetne igre i dobri rezultati daju nam samopouzdanje.”

Posebno je istaknuo otežavajuću okolnost za grčke klubove:

“Naše prvenstvo još nije počelo, pa se suočavamo s protivnicima koji su već u punom natjecateljskom ritmu. To nam otežava situaciju, ali cilj nam je prevladati sve prepreke i izboriti plasman u Europsku ligu.”

Na konferenciji je govorio i Soulaiho Meite, jasno istaknuvši ambicije momčadi:

“Radujem se nadolazećoj utakmici. Rijeka je dobra momčad, no mislim da smo se pripremili kvalitetno i da idemo po pozitivan rezultat. Svjesni smo da u slučaju poraza idemo u Konferencijsku ligu, ali to nije ono što želimo. Naš cilj je samo Europska liga – radi se o višoj razini natjecanja i uvjereni smo da zaslužujemo biti tamo. Siguran sam da smo bolji od Rijeke, iako respektiramo njihov kvalitet.”

Prva utakmice između Rijeke i PAOK-a na rasporedu je u četvrtak od 20 sati i 45 minuta na Rujevici.