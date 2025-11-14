Velimir Zajec s dinamovcima krenuo put Amerike, ali zapeo je – u Frankfurtu!

Podijeli :

Sport Klub/Sportnetwork NS

Zajec se našao u problemu.

Četveročlana delegacija Dinama zaputila se u SAD, prvo na Plavu noć u Cleveland, pa onda u New York na sastanak s predstavnicima hrvatske zajednice.

Velimir Zajec je na put poveo ambasadora Silvija Marića, člana uprave Zvonimira Manenicu i nadzornjaka Marijana Pojatinu, s namjerom da Dinamo približi američkim Hrvatima. No, tu se dogodio jedan problem, piše SN.

Počasnog su predsjednika Dinama u Frankfurtu skinuli s leta “zbog administrativnih prepreka”, dok su ostala trojica uspjela ući u avion.

Plava noć u Clevelandu na rasporedu je 15. studenog.