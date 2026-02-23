Veliko srce Dominika Livakovića: Evo kojom je gestom razveselio najmlađe

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Nogometaši Dinama upisao su uvjerljivu 4:0 pobjedu u Varaždinu u 23. kolu HNL-a.

Navijačka stranica Talk Dinamo izdvojila je jedan detalj nakon uvjerljivog slavlja. Povratnik u Dinamo, Dominik Livaković strpljivo je ispunjavao brojne molbe navijača za fotografiju i autogram. Dijelu najmlađih navijača poklonio je i dio opreme. Stranica piše i kako je i jedan dječak tražio kopačke, a Livaković mu je i tu želju ispunio.

“Pristaneš na 20 do 30 fotografija, najmanje prije utakmice, isto toliko i nakon utakmice. Ideš prema svlačionici, ali zapravo ne završavaš tamo, nego ideš podijeliti dodatnih 10 do 15 autograma i 10 do 15 fotografija, a na zamolbu nekog klinca „zagalamiš“ prema svojima na klupi da ti donesu kopačke kako bi ih poklonio.

Livi je doktor, dobričina, golmančina”, piše Talk Dinamo.

Ispod objave odmah su krenule pohvale za hrvatskog golmana.