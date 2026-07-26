Veliki udarac za Hajduk, Brajkoviću puknuli prednji križni ligamenti?

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk će u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa biti bez Roka Brajkovića. 21-godišnji veznjak ozlijedio se na treningu u nedjelju, a prve procjene govore da neće biti spreman za gostovanje na Cipru.

Ubrzo nakon vijesti da propušta susret protiv Pafosa, pojavila se još lošija vijest. Naime, kako javlja Tportal, Brajković je ozlijedio prednje križne ligamente te bi s terena mogao izbivati oko pola godine.

Hrvatski napadač će u ponedjeljak napraviti detaljne pregledi kako bi se potvrdila dijagnoza. Postoje tek male šanse kako prednji ligamenti nisu puknuli te se očekuje da će krilni napadač Hajduka neko vrijeme biti izvan pogona.