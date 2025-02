Veliki preokret na Maksimiru: Propao je veliki povratak Ivanušeca

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver Image

Luka Ivanušec (26) ove zime se neće vratiti u Dinamo, unatoč ranije dogovorenoj posudbi s Feyenoordom. Ova saga trajala je više od mjesec dana, tijekom kojih su se često pojavljivale vijesti da je Ivanušec već na putu prema Maksimiru, no transfer nikada nije realiziran.

Glavni problem bio je taj što Feyenoord nije mogao pustiti Ivanušeca dok je na posudbama imao maksimalno dozvoljenih šest igrača. Kada je taj problem napokon riješen, uslijedile su ozljede drugih igrača, zbog čega je trener Brian Priske morao zadržati hrvatskog krilnog napadača u rotaciji. Prvi veliki znak da se povratak neće dogoditi došao je danas kada je potvrđeno da je Ivanušec prijavljen za Ligu prvaka i dvoboj s Milanom.

U nizozemskom klubu odlučili su da zbog previše ozljeda ne mogu pustiti igrače, što je izazvalo razočaranje u Dinamu, s obzirom na to da su pregovori trajali tjednima. Prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, no trenutno nema naznaka da će Modri tražiti druge opcije za pojačanje na krilnim pozicijama.

Za Dinamo postigao 37 golova i 20 asistencija

Ivanušec je u Feyenoord prešao iz Dinama u kolovozu 2023. za 7.8 milijuna eura. U prvoj sezoni upisao je 42 nastupa (2134 minute), dok je ove sezone odigrao tek 472 minute u 14 utakmica, postigavši jedan pogodak. Ugovor mu traje do ljeta 2028.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Lokomotivi, odakle je prešao u Dinamo i brzo se etablirao kao standardni prvotimac. Izvrsno se snalazio na lijevom krilu, ali i u ulozi ofenzivnog veznog igrača. Za Modre je odigrao 175 utakmica, pritom postigavši 37 pogodaka i upisavši 20 asistencija. Njegove dobre igre donijele su mu i poziv u hrvatsku reprezentaciju, za koju je do sada skupio 22 nastupa i postigao dva gola.