Veliki planovi na Maksimiru: Dinamo želi dovesti čak šest igrača

Dvostruka kruna je tu za Dinamo, ali u klubu smatraju da moraju napraviti bolji iskorak u Europi.

Zato se na Maksimiru spremaju osvježiti kadar. Prema informacijama Sportskih novosti, Zvonimir Boban ovog ljeta planira u Maksimir dovesti najmanje šest novih igrača.

Na popisu prioriteta navodno su dvije “osmice”, dva krilna igrača, jedan zadnji vezni te napadač.

Dinamo je izborio nokaut-fazu Europske lige, ali u klubu vjeruju da momčad može puno više te da je sposobna ostaviti bolji dojam.

