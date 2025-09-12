Velika subota: Dinamovi članovi prvi put biraju ljude koji će voditi klub

Podijeli :

Damir Krajač/CROPIX via Guliver

Izbori se održavaju u subotu, 13.9.2025., od 9:00 do 19:00 sati. Glasovati možete online, gdje god se nalazili, ili fizički na stadionu Maksimir ispod zapadne tribine.

Članovi i navijači Dinama pripremaju se za veliki dan u subotu. Tada će se održati prvi ‘pravi’ demokratski izbori u povijesti kluba. Podsjetimo, prije malo više od mjesec dana Dinamova skupština usvojila je prijedlog novog statuta. Prema njemu će svaki od 50 članova Skupštine biti izabran na članskim izborima.

Uz to, više neće postojati dualna uloga predsjednika. Trenutačno je predsjednik kluba Velimir Zajec, dok je predsjednik Uprave Zvonimir Boban. Odsad će postojati samo jedan predsjednik. Izvjesno je da će to postati Boban kao frontmen liste Dinamovo proljeće koja se jedina prijavila na izbore.

Izbori se održavaju u subotu, 13.9.2025., od 9:00 do 19:00 sati. Glasovati možete online, gdje god se nalazili, ili fizički na stadionu Maksimir ispod zapadne tribine.

Na izborima se bira:

– 50 članova Skupštine Kluba

– Predsjednik Kluba

– Predsjednik Nadzornog odbora, Zamjenik predsjednika NO i sedam članova NO

Za ove izbore kandidirala se jedna Izborna lista (Dinamovo proljeće). Na izborima ćete također birati i pet povjerenika s “lista povjerenika“ (na listi ukupno 15 kandidata, možete zaokružiti jednog) koji će ući u Skupštinu kluba. Prvih pet povjerenika s najviše glasova ulazi u Skupštinu.

Budite dio povijesti. Izađite na izbore i pokažimo zajedno da Dinamo pripada svima nama! Više o samim izborima možete pronaći na web stranici kluba pod rubrikom Izbori 2025.