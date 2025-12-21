Velika pobjeda: Štimac slavio protiv Borca, bitka za naslov se rasplamsala

Podijeli :

Wojciech Szubartowski arena akcji NEWSPIX.PL via Guliver

Nakon povijesnog uspjeha te ulaska u nokaut fazu Konferencijsku ligu novo veselje u Mostaru

Nogometaši Zrinjskog svladali su Borac usred Banje Luke u velikom derbiju i zaostaloj utakmici trećeg kola domaćeg prvenstva. Momčad Igora Štimca pobijedila je 1:0 pogotkom Mateja Šakote te je tako značajno smanjila zaostatak za vodećom momčadi lige.

Borac je unatoč porazu ostao na vrhu ljestvice s 43 boda, ali sada ima samo tri više od Zrinjskog, koji se ovom pobjedom vratio u borbu za obranu naslova. U prvom kolu proljetnog dijela prvenstva Borac će gostovati kod Veleža u Mostaru, dok će Zrinjski na svom terenu dočekati dobojsku Slogu.