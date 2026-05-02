Veldin Karić novi je sportski direktor Marsonije

Foto: NK Marsonia

Veldin Karić (51) preuzeo je funkciju sportskog direktora Marsonije. Naglasio je da se vratio u Slavonski Brod kako bi pomogao klubu te da mu je prvi cilj odmah ostvariti pobjedu u sljedećoj utakmici. Predstavljen je jučer na konferenciji za medije, a vijest je potom potvrđena i putem društvenih mreža.

Marsonia trenutačno vodi borbu za plasman u Drugu nogometnu ligu. Nakon 24 odigrana kola držala je prvo mjesto s dva boda prednosti ispred Slavonije iz Požege koja je 25. kolo otvorila s pobjedom pa se nalazi privremeno na vrhu.

Podsjetimo, nakon izbacivanja iz SuperSport Druga NL prošle sezone, uprava kluba na čelu s predsjednikom Nikolom Mostarkićem predstavila je dugoročni, 15-godišnji plan (2025.–2040.) usmjeren na potpuni oporavak i razvoj kluba.

Prema tom planu, cilj je ulazak u SuperSport HNL u sezoni 2032./33., a već tri godine kasnije i osvajanje naslova prvaka Hrvatske, uz kasnije sudjelovanje u europskim natjecanjima.

Klub namjerava ostvariti ove ambiciozne ciljeve kroz moderni pristup koji uključuje digitalizaciju, tokenizaciju i korištenje umjetne inteligencije.

Za Marsoniju su u prošlosti nastupale i dvije hrvatske nogometne legende, Mario Mandžukić i Ivica Olić. Klub se u najvišem rangu hrvatskog nogometa nije natjecao još od 2004. godine.

Karić, rođen 1973. u Slavonskom Brodu, bivši je napadač koji je ostavio značajan trag u domaćem nogometu, osobito u HNL-u gdje je postigao 75 pogodaka i ubraja se među najefikasnije strijelce lige.

Profesionalnu karijeru započeo je u Željezničaru, nakon čega je igrao za Vojvodinu. U Hrvatskoj se afirmirao nastupajući za Marsoniju, Varteks (gdje je imao najuspješnije razdoblje), Dinamo i Inter Zaprešić.

Okušao se i u inozemstvu, igrajući za Torino i Lugano, dok je u kasnijoj fazi karijere nastupao za manje klubove poput Oriolika, Novalje i Samobora. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je tri nastupa, a nakon završetka igračke karijere radio je i kao trener u Dravi iz Kuršaneca.