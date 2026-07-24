Vatreni koji je igrao za Azerbajdžan pojačao hrvatskog drugoligaša

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FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

Mladost iz Ždralova je uoči početka nove sezone SuperSport Prve NL dobila veliko pojačanje.

U redove kluba, kako javlja Tportal, vratio se iskusni veznjak Filip Ozobić, koji će u 35. godini ponovno zaigrati za sredinu u kojoj je započeo nogometni put.

Bjelovarčanin je prve korake napravio upravo u Mladosti, odakle je kao jedan od najvećih talenata svoje generacije prešao u Dinamovu školu nogometa. Nakon epizode u Zadru karijeru je nastavio u moskovskom Spartaku, gdje je upisao i nastupe u Ligi prvaka. Za ruski klub zaigrao je i protiv Žiline u prosincu 2010., kada se smatrao jednim od najperspektivnijih hrvatskih nogometaša.

Početkom 2012. godine otišao je na posudbu u Hajduk, s kojim je osvojio hrvatski Kup. Po povratku iz Rusije potpisao je za Slaven Belupo te je tijekom tri sezone postao jedan od važnijih igrača koprivničke momčadi. U dresu kluba iz Koprivnice odigrao je 71 prvenstvenu utakmicu i postigao devet pogodaka.

Najveći trag ostavio je u Azerbajdžanu. Nakon dolaska u Gabalu u sezoni 2016./17. završio je kao najbolji strijelac prvenstva s 11 pogodaka. Potom je pet godina bio član Qarabağa, s kojim je osvojio četiri naslova prvaka i jedan nacionalni kup, uz redovite nastupe u europskim natjecanjima. Prije povratka u Hrvatsku igrao je još za Neftči i Turan Tovuz.

Ozobić je tijekom karijere prošao gotovo sve mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske, a za seniorsku reprezentaciju upisao je dva nastupa na prijateljskom turniru u Kini 2017. godine. Nakon što je godinama igrao u Azerbajdžanu stekao je pravo nastupa i za reprezentaciju te zemlje, za koju je odigrao 15 utakmica i postigao jedan pogodak.

Povratkom u Mladost iz Ždralova Ozobić se vraća u klub u kojem je započeo nogometni razvoj, a ondje planira završiti svoju bogatu igračku karijeru.