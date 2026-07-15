Varela odlazi iz Dinama i to bez odštete?! Iznenadit će vas gdje ide

Nakon što je promijenio menadžera, sada se pojavila nova informacija.
Cardoso Varela (17) na izlaznim je vratima Dinama i bez odštete odlazi u Porto, a Modri bi mogli ostati samo s 50 posto budućeg transfera. Igrač zbog čijeg je odlaska Porto bio bijesan vraća se upravo u taj klub.
Porto je Varela napustio prije dvije godine i došao u Maksimir. Prema pisanju tportala, Dinamo ipak neće nužno ostati praznih ruku. Maksimirski klub bi trebao zadržati 50 posto zarade od Varelinog sljedećeg transfera.
Varela je u Dinamu odigrao 25 utakmica za seniorsku momčad, zabio je dva gola i jednom asistirao, ali je novu sezonu trebao početi u Dinamovoj B momčadi što mu očito nije odgovaralo.
O njemu i njegovom neozbiljnom pristupu nedavno je govorio sada već bivši menadžer Andy Bara. Nakon isteka ugovora s Barinom agencijom, Varela je dogovorio suradnju s agencijom poznatog izraelskog agenta Pinija Zavahija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!