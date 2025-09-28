VARCheck o asistenciji Livaje: ‘Veliko zaleđe, neshvatljiva pogreška’

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Ante Rebić je upisao svoj prvijenac u dresu Hajduka. Zabio je u 18. minuti utakmice sedmog kola HNL-a protiv Lokomotive gdje su Splićani slavili 2:0.

Rebić je iskoristio dodavanje Livaje s desne strane, a sudac Patrik Pavlešić dugo je provjeravao je li golu prethodilo zaleđe asistenta nakon dodavanja Rokasa Pukštasa.

Situaciju je analizirao i VARCheck, kanal koji analize situacija objavljuje i na društvenim mrežama, a koji se, kako se navodi, bavi “nezavisnom i objektivnom analizom spornih nogometnih situacija nastalih prilikom povlačenja VAR linija”.

“Neshvatljiva pogreška svih uključenih. Veliko zaleđe…”, pišu u analizi.