Varaždin uoči Hajduka predstavio novog igrača, Šafarić: ‘Tko se prije oporavi, bit će bliže pobjedi’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Prvo kolo nove sezone SHNL-a u nedjelju će zaključiti Varaždin i Hajduk, dva kluba ranjena nakon europskih posrtaja.

Dok je Hajduk usprkos porazu od Pafosa ostao u Europi kroz Konferencijsku ligu, Varaždin je u Češkoj protiv Jabloneca zaključio svoju europsku priču za ovu sezonu.

“Čeka nas teška i zahtjevna utakmica, kao i svaka protiv Hajduka. Odigrali su četiri kvalitetne utakmice na visokoj razini, osim posljednje koja je bila nešto slabija, baš kao i naša. Sigurno će psihološki moment biti važan”, konstatirao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić.

“Tko se prije oporavi, zaboravi ono što je bilo i kvalitetno se postavi na terenu, bit će bliže pobjedi. Mi znamo što možemo. Pokazali smo dva lica i vjerujem da ćemo se resetirati, dobro odmoriti i pripremiti za sve što je ispred nas“, dodao je Šafarić i otkrio kako zbog ozljede ne može računati na Elvira Durakovića.

U kadru je zato opasni napadač Ivan Mamut koji je uoči okršaja s bivšim klubom rekao:

“Nadam se da će biti dobra atmosfera i vjerujem da se možemo nadati pozitivnom rezultatu. Hajduk također dolazi nakon poraza, ali pokazali su puno kvalitete. Riječ je o momčadi koja će se ponovno boriti za sam vrh prvenstva i zato ćemo morati biti na svom maksimumu ako želimo doći do pozitivnog rezultata.”

Istovremeno je Varaždin predstavio novog igrača. Riječ je o Emmanuelu Uchegbuu (21) iz Nigerije, desnom krilnom napadaču koji stiže na jednogodišnju posudbu iz američkog Crown Legacy FC.

Karijeru je započeo u Nigeriji gdje je igrao za Ifeanyi Ubah i Plateau United, a europsko iskustvo stekao je u slovačkom AS Trenčínu prije nego što je postao član Crown Legacy FC.

“Sretan sam što sam stigao u Varaždin. Sviđaju mi se uvjeti koje klub pruža, a suigrači i stručni stožer odlično su me prihvatili. Znam da dolazim u ambiciozan klub te se nadam da ću doprinijeti momčadi u ostvarenju ciljeva. Jedva čekam istrčati pred naše navijače i dati sve od sebe na terenu”, rekao je Uchegbu.