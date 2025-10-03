Varaždin reagirao na rasizam: ‘Očekujemo jasnu i odlučnu reakciju svih institucija’

Podijeli :

Foto: NK Varaždin

Deveto kolo HNL-a otvoreno je pobjedom Istre 1961 protiv Varaždina na Aldo Drosini, ali glavni događaj s utakmici nije vezan sa sportom, već s nečim potpuno drugačijim. Riječ je o rasističkom vrijeđanju stopera Varaždina Laminea Baa pred kraj utakmice.

Mauretanski stoper u 88. minuti je čuo ružne povike s tribina nakon čega je Patrik Pavlešić nakratko prekinuo susret. Utakmica se nastavila te je Istra sačuvala vodstvo od 1:0 i upisala pobjedu.

Nakon utakmice se oglasio i matični klub stopera. Varaždin je na svojim stranicama napisao:

“NK Varaždin najstrože osuđuje današnje scene s prvenstvene utakmice u Puli kojima nije i ne može biti mjesto na sportskim terenima.

U jednom dijelu utakmice, nakon opetovanih povika i uvreda, naš igrač prekinuo je igru te zajedno s kapetanom momčadi jasno upozorio službene osobe na ono što se događa. Rasizmu nema mjesta ni na sportskim terenima niti u društvu.

Kao klub, u potpunosti stojimo uz našeg igrača i očekujemo jasnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija. Domaćinima čestitamo na današnjoj pobjedi, a još jednom jasno i glasno osuđujemo nedopustivo ponašanje s glavne tribine pulskog stadiona.”