Varaždin pobijedio Rijeku i zadržao stopostotni učinak u HNL-u

Podijeli :

Zeljko Hajdinjak CROPIX via Guliver Images

U trećem kolu HNL-a Varaždin je na domaćem terenu ugostio Rijeku u dvoboju stopostotnih ekipa domaćeg prvenstva. U tom susretu bolji je bio Varaždin koji je slavio s 2:0.

Problemi za Varaždin stigli su u 17. minuti kada je Roberto Punčec izašao iz igre zbog ozljede, a zamijenio ga je Novak Tepšič. Ipak, taj problem nije se pokazao toliko velikim jer je u 20. minuti Ivan Mamut donio vodstvo momčadi Nikole Šafarića.

11 minuta kasnije isti igrač zabio je za 2:0, a to je napravio iz kaznenog udarca koji je skrivio Gabriel Rukavina zbog igranja rukom. S tim rezultatom 2:0 otišlo se na predah.

U drugom dijelu nije bilo pogodaka pa je Varaždin sačuvao prednost od 2:0 i upisao novo HNL slavlje.

Varaždin je ovom pobjedom stigao do trećeg slavlja u HNL-u te je tako i dalje stopostatan nakon tri kola. To je nakon tri kola uspjelo i Osijeku s pobjedama protiv Gorice, Rudeša i Lokomotive, a stopostotan je i Dinamo koji ima dvije pobjede protiv Slaven Belupa i Rudeša.

Što se tiče Rijeke, njima ovaj poraz neće doći dobro uoči prve utakmice play-offa Konferencijske lige. Taj susret je na rasporedu u Herningu u četvrtak u 19 sati.