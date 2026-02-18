Varaždin je doveo još jednog igrača, stiže iz Grčke

Podijeli :

NK Varaždin

Pred sami kraj zimskog prijelaznog roka, Varaždin je predstavio novog igrača.

Za NK Varaždin potpisao je Stipe Jurić.

Kako piše službena stranica kluba, Stipe u barokni grad stiže iz grčkog prvoligaša Levadiakosa, a tijekom dosadašnje karijere nastupao je i za Široki Brijeg, poljski LKS Łódź te rumunjske SC Oțelul Galați i CFR Cluj, gdje je stekao međunarodno iskustvo te će dodatno pojačati konkurenciju u napadu.

“Jako sam sretan što sam došao u hrvatsku ligu i Varaždin, grad nogometa i klub koji postiže sjajne rezultate. Jedva čekam prvu utakmicu. Prvi dojmovi su odlični – atmosfera u svlačionici i klubu, kao i uvjeti za rad su fantastični te se nadam da ću svojim igrama doprinijeti momčadi u ostvarenju ciljeva“, poručio je Jurić prilikom potpisa ugovora.