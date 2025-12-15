Varaždin i Istra dogovorno promijenili termin utakmice u petak

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin i Istra 1961 su trebali u petak od 18 sati igrati utakmicu 18. kola HNL-a.

Intervencijom obaju klubova, uz odobrenje HNS-a, došlo je do promjene termina pa će se meč u Varaždinu igrati od 16 sati. Varaždin je na svojem Facebooku napisao:

“U dogovoru između klubova i uz odobrenje HNS-a, zbog trenutačnih vremenskih uvjeta, utakmica 18. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždina i NK Istre 1961 igrat će se u petak s početkom u 16:00 sati, umjesto u prvotnom terminu u 18:00 sati. Cilj promjene termina je osigurati optimalne uvjete za odigravanje utakmice te izbjeći moguće prekide ili otkazivanje susreta.”