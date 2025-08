Varaždin i Gorica remijem zatvorili prvo kolo HNL-a!

Podijeli :

NK Varaždin

U posljednjem susretu prvog kola nove sezone HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Varaždina i Gorice su odigrali 1-1 (0-1).

Gosti iz Velike Gorice su poveli pogotkom Filipa Čuića u 23. minuti, dok je na končanih 1-1 izjednačio Mario Marina golom u 67. minuti.

Prvu veliku šansu na susretu imao je Varaždin u 12. minuti i centimetri su dijelili domaćina do vodstva. Prvo je Bočkaj pogodio okvir vrata, a u nastavku akcije velikogorički vratar Matijaš je odlično obranio udarac Latkovića. Osam minuta kasnije mogao je Belcar postati strijelac, ali je u završnici loše reagirao.

Varaždin iz odlična tri pokušaja nije poveo, ali jest Gorica u 23. minuti. Kavelj je suparniku ukrao loptu, uposlio Čuića koji je lako prevario domaćeg golmana Zeleniku i zabio za gostujućih 1-0. U 27. minuti je mogao Kavelj povećati prednost Gorice, ali ispriječio se u svemu Zelenika.

Taj je pogodak dodatno očvrsnuo gostujuće igrače na travnjaku koji su u narednom razdoblju izgledali bolje, no do odmora se dogodila još samo jedna dobra prilika i to Varaždina. Tavares je u 43. minuti pucao glavom, ali je bio neprecizan.

Mogli su Velikogoričani dodatno šokirati domaćina u 57. minuti. Pršir je spustio loptu do Pavičića koji je vrlo dobro pucao, ali se u svemu ispriječio Zelenika i odličnom intervencijom zadržao svoj Varaždin u igri. Deset minuta kasnije Varaždin je izjednačio. Maglica je bio asistent, a nekadašnji igrač Gorice Marina je pogodio za 1-1.

Uslijedilo je potom sve do kraja susreta razdoblje u kojem je Varaždin tražio drugi pogodak i preokret, dok su se gosti branili. U 71. minuti je Mamut imao otvoreni put prema 2-1 Varaždina, ali je naciljao okvir vrata.

Napadao je Varaždin, ali su gosti iz Velike Gorice nekako odbili sve napade i na kraju ušićarili bod na startu nove sezone. U nadoknadi je Gorica čak mogla i do pobjede, ali je Pelko bio neprecizan.