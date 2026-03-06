VAR sudac s Jadranskog derbija dobiva veliku kaznu od HNS-a?

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Sudac Patrik Kolarić prvotno je bio određen za utakmicu drugoligaša Jaruna i Croatije, no popis sudaca je naknadno izmijenjen pa će ga zamijeniti Oliver Romić, koji je na napetom derbiju Rijeke i Hajduka (3:2) bio četvrti sudac.

Podsjetimo, šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec izjavio je da je Kolarić na toj utakmici napravio čak pet ozbiljnih pogrešaka, zbog čega se čini da je privremeno maknut s važnijih susreta. No, nije on jedini koji će zaraditi kaznu.

Stigla je sudačka analiza četvrtfinala Kupa: Kolarić je imao čak pet velikih pogrešaka! Ercegu Vječni derbi na Poljudu, Kolariću ‘hlađenje’

Prema informacijama Sportskih novosti, još strožu sankciju mogao bi dobiti VAR sudac s tog dvoboja, Ivan Matić. Domagoj Vučkov, koji je zadužen za VAR suce, navodno ga do kraja sezone ne planira delegirati za VAR utakmice. Kolarić bi se, s druge strane, i dalje mogao pojavljivati na listi sudaca, ali ne za utakmice koje nose veći rizik.