Valinčić se oglasio na Instagramu i razveselio navijače Dinama

Moris Valinčić odlično je otvorio sezonu u dresu Dinama i skupio najveću minutažu od svih igrača sve dok se nije ozlijedio prije nešto više od mjesec dana.

Desni bek je napustio susret na poluvremenu protiv Vukovara u Vinkovcima gdje se igralo na jako lošem terenu, a kasnije se pokazalo da je pretrpio lom metatarzalne kosti.

Iako se pisalo da ga čeka višemjesečna pauza, čini se da je bilo povratka na teren. Nakon duge šutnje, danas je na Instagramu podijelio svoju fotografiju uz poruku “Uskoro nazad”.

Valinčić je u Dinamo stigao iz Istre ovog ljeta za 1.35 milijuna eura. Do ozljede je odigrao 14 utakmica uz dvije asistencije, a našao se i na pretpozivu Zlatka Dalića. Dinamo je na njegovoj poziciji u desnoj strani obrane koristio Matea Lisicu, Kevina Theophilea-Catherinea, dok je trener Kovačević u posljednjim susretima šansu dao mladom Noi Mikiću.