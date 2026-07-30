Valinčić je opet ‘in’: Francuski velikan želi ga u svojim redovima

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Desni bek Dinama, Moris Valinčić, zabio je gol za anale u 3:2 pobjedi protiv Thuna, a naznake povratka u top formu prizvale su obnovljeni interes europskih velikana.

Kako prenosi najpoznatiji talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio, za 23-godišnjeg braniča Modrih službeno se raspituje francuski Olympique Marseille.

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Izvrstan nastup u kvalifikacijama protiv švicarskog Thuna,u kojem je Valinčić prvo upisao asistenciju, a zatim u produžetku postigao fantastičan pogodak za prolazak Dinama, skrenuo je pozornost skauta s Velodromea.

Marseille nije jedini klub koji pomno prati razvoj Dinamova desnog beka. Od ranije je poznato da se Valinčić nalazi i na širem popisu želja talijanskih velikana Napolija i Intera.

Valinčić je u Dinamo stigao u ljeto 2025. godine i s maksimirskim je klubom vezan čvrstim ugovorom do ljeta 2029. godine te prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.