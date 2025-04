Vaha za SK o Dinamu: ‘Znam što im sada treba’

Podijeli :

RonanHoussin Panoramic via Guliver

Dok se iz Dinama čeka odluka hoće li Fabio Cannavaro ostati trener do kraja sezone, za Sport Klub je sve što misli o toj temi rekao legendarni nogometni trener Vahid Halilhodžić.

Nedavno je Vahid Halilhodžić boravio više od mjesec dana u Hrvatskoj, većinom u Dubrovniku gdje ima kuću za odmor. Kaže kako nije prošao dan a da ga netko ne povuče ta rukav i pita ‘što se to događa u Dinamu’, a neki bi mu znali reći da bi upravo on bio najbolje rješenje za gašenje požara.

Posljednji poraz u HNL-od Istre 3:0 navijače Dinama je razočarao, a neke je i šokirao. Navodno se u Maksimiru opet razmišlja o promjeni trenera što bi značilo i svojevrsni rekord; četiri trenera u jednoj sezoni!

„Nije bilo dana da netko nije pitao o Dinamu i što se to događa. Očito sam navijačima ostao u dobrom osjećaju. U svojoj karijeri imao sam više puta takve situacije i znao sam se nositi s velikim pritiskom. Što sad treba Dinamu? U ovom momentu stvarno im treba jedna jaka ličnost koja bi to sve povezala. OK, Cannavaro je veliko ime, međutim došao je u jednu sredinu u kojoj ne poznaje mentalitet, tradiciju, kulturu i sve ostalo. E, da bi se to povezalo, da bi se od igrača izvukao maksimum, treba poznati mentalitet igrača. Kako pojedinca, tako i kolektivno da znaš baš sve što se dešava. Cannavaro je došao iz jednog drugog svijeta, radio je u drukčijim klubovima. Dinamu treba čovjek koji zna sve to, koji zna sve o filozofiju oko kluba i u samom klubu“, kazao je za Sport Klub Vahid Halilhodžić dodavši kako je trenutačno u Parizu i nije gledao cijelu utakmicu Istra – Dinamo.

„Kad ekipa kao Dinamo izgubi 3:0 u Hrvatskoj ligi, onda je to malo neobično i treba se poslije postaviti pitanje tko je kriv.“

Radili ste u velikim klubovima od kojih je najpoznatiji PSG. Tko je za ovakvo stanje u Dinamu najodgovorniji?

„Svatko tko radi u klubu ima odgovornost, ali predsjednik odgovara za sve!. Dakle, u ovom slučaju Velimir Zajec. Naravno, trener je najviše odgovoran za rezultate, a postoji i tip engleskog trenera koji je odgovoran i za rezultat i za dovođenje pojačanja. No, koliko pratim Dinamo nema ni sportskog direktora i uzo su promijenili već tri trenera ove sezone. A koliko čitam mogli bi i četvrtog! Već sam ranije za Sport Klub rekao da je to neobično i malo neozbiljno. Događaju se neke stvari koje nisu normalne za jedan klub koji ima takvu reputaciju. Možeš godinama graditi reputaciju, imati dobar proizvod, a opet sve može pokvariti u nekoliko mjeseci. Zbog svega može se dobiti potpuno negativna slika o svemu tome. Ja sam trenutačno daleko od Dinama, daleko od Zagreba i ne neću davati neke savjete no svima je jasno da se u klubu nešto čudno događa. U klubu ima puno novih ljudi i što se tiče kompetencija i struke za sve je to odgovoran predsjednik. Tu su naravno Nadzorni i Izvršni odbori, ali ja nikad nisam bi za to da mi nekih deset ljudi pametuje. Od tih priča nema ništa! Na vrhu su po odgovornosti predsjednik i trener kad je sportska politika u pitanju, a ostali su tu da pomažu.“

Spomenuli ste predsjednika i trenera. Također je poznato da Dinamo trenutačno nema sportskog direktora. No, za veće promjene potrebni su glasovi i kontrola ta dva odbora?

„Ako se svi tu ljudi budi pitali o nekim stvarima u klubu to po meni ne može ispasti redu. To ne prolazi nikad. To ne postoji nijedno to da funkcionirate. Po mom iskustvu onaj koji donosi zadnje odluke su jedan, ili-ili maksimalno tri čovjeka.“

Kad ste vi bili u Dinamu, znalo se da je to Zdravko Mamić.

„Da, tako je bilo. Već sam govorio o Zdravku Mamiću koji mi je tad, negdje u svibnju 2011. godine točno dva kola prije kraja prvenstva, ušao u svlačionicu jer je želio nešto reći igračima. Rekao sam mu to ti je prvi i zadnji put i nakon tog smo se razišli. Iskreno, ja sa Zdravkom Mamićem nisam imao apsolutno ni jedan problemčić. Sve do te utakmice i ulaska u svlačionicu kad sam u rekao, ne to je moj posao!“

Prisjetio se Vaha i tih dana u Dinama ispričavši nam kako nije sudjelovao u dovođenjima igrača. Kaže kako je o tome brinuo sportski direktor te kako su njega znali pitati hoće li ovog ili onog. I kaže kako je to ispravan put…

„Ja se nikad nisam zamarao ugovorima igrača ili nekim financijskim detaljima. O tome su brinuli drugi, a sve odobrava predsjednik koji je odgovoran.“

Navodno je u Dinamu došlo do raskola između nekih ljudi koji vode klub. Priča se i o tome da je možda došlo vrijeme za Zvonimira Bobana?

„Mislim da je malo kasno za neke velike promjene jer prvenstvo je već pri kraju, ali nakon ovog poraza od Istre situacija se malo dodatno zakomplicirala i sad je situacija kompleksnija i opasnija. Klub koji godinama dominira hrvatskom ligom, koji ima toliko naslova u nizu i bio je nezaustavljiv te po meni ima daleko najbolji sastav, sad je iza Hajduka i Rijeke. Iskreno, to je klub kao Dinamo malo neozbiljno i neodgovorno. Pa to klub koji možda ima najveći imidž i koji je najveći na ovim prostorima!“

U kuloarima se za novog trenera Dinama spominju Gonzalo Garcia, Damir Krznar, Goran Tomić, Željko Sopić pa i Španjolci Albert Riera i Victor Sanchez. No, moram vam reći kako baš vas želi dio navijača kao spasitelja?

„Ha, ha, ne ja ne dolazim jer me nitko nije zvao. Iskreno, te trenere koje ste spomenuli vrlo malo znam. No, s druge strane nešto se mora napraviti. Da, i mene su prije zvali, ali mislim da ja sad ne dolazim u obzir iako sam i od vas te još puno ljudi čuo da me želi dio navijača i lijepo je ti čuti. Ja sam u životu imao više puta takve slučajeve. Nije to prvi puta da čujem ‘želimo Vahu’, ali ovi je malo kompleksnije jer je kraj prvenstva. Tu stvarno treba se napraviti nešto vrlo jako, a što ne znam jer nemam uvid kakvo je stanje u svlačionici. Da hipotetski dođem u klub prvo bih trebao napraviti dijagnozu što treba prvo napraviti, od svlačionice i oko svlačionice, da znam što se događa. A u svakom slučaju, svi ljudi u klubu moraju biti spremni da se ljudski i moralno uključe se u tu borbu i da se pokuša ponovno doći do te situacije da se bude prvak! Ja bih prvo okupio oko sebe igrače i sve ljude oko sebe okupio kluba da se do kraja prvenstva napravi podvig i da se izvuče sezona i osvoji naslov. Dinamo je sad u psihološkoj situaciji da pokušava napraviti nešto, a s druge strane Hajduk i Rijeka očekuju da oni budu prvaci.

Treba izazvati kod njih paniku i nije nemoguće da se dogodi preokret kakav se dogodio prošle godine kad su mnogi vidjeli Hajduka kao prvaka, a Dinamo je na kraju napravio niz izvanrednih pobjeda od kojih su neke bile u zadnjim minutama. Zašto? Jer su tad bili moralno spremni za takvu situaciju, jer su držali tu nadu u sebi do zadnjeg trenutka i borili se. Igrači su imali jedan moralno-voljni moment koji je bio vrlo prisutan kod svih igrača. No, teško je sad nešto pokrenuti odjednom jer za to je potreban rad, ali i puno kompetencije. Dakle, tu važnu ulogu igra puno malih detalja, od izbora igrača, do suradnje s pomoćnim trenerima i medicinskim timom. Sve su to stvari na koje treba paziti i u sve to se treba uključiti veliki broj ljudi.“