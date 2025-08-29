Vaha za SK komentirao Dinamove šanse, ali nije otkrio za koga će navijati u jednom susretu

Podijeli :

RonanHoussin Panoramic via Guliver

Vahid Halilhodžić za Sport Klub komentirao je Dinamo i ždrijeb Europske lige, a rekao nam je i što misli o Lilleu.

Dinamo je u grupnoj fazi Europske lige za protivnike izvukao Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB s kojima će igrati na Maksimiru, te Lille, Maccabi Tel Aviv, Midtjylland i Malmö protiv kojih će snage odmjeriti u gostima. Utakmice prvog kola su na rasporedu 24. i 25. rujna.

O ždrijebu, Dinamovim izgledima i njegovim hrvatskim konkurentima razgovarali smo s legendarnim nogometnim trenerom Vahidom Halilhodžićem koji je i službeno u mirovini i živi na relaciji Pariz – Mostar – Dubrovnik.

Gospodine Halilhodžić, kako komentirate Dinamovu grupu?

“Teško je odmah dati konačan sud, to su sve ozbiljni klubovi. Lille, primjerice, pratim već godinama. Nekada su imali sjajne igrače, velikane, no ta ekipa se godinama dosta promijenila. Ukratko, nisu više toliko kvalitetni kao prošle sezone, otišla su dva najbolja igrača, napadač i stoper, i to će se osjetiti. Istina, doveli su neka pojačanja, ali nisam ih još gledao u novoj sezoni. Svejedno, Lille ostaje zahtjevan protivnik.

Što se tiče ostalih, Fenerbahče, koji se zahvalio Mourinhu – je svakako kvalitetna ekipa, nešto jača od Malmӧa ili Maccabija. Betis i Celta Vigo su također vrlo solidni, pogotovo jer dolaze iz španjolske lige gdje je ritam daleko jači nego u Hrvatskoj. Ipak, vjerujem da Dinamo ima momčad sposobnu da bude itekako konkurentan. Ako nastave stvarati dobru atmosferu i održati razinu igre, mogu se ravnopravno boriti za prolazak.”

Vodili ste Lille četiri sezone i s njima ste iz Druge lige stigli do vrh ljestvice i nastupa u Ligi prvaka, prvog u povijesti kluba. Kakvu atmosferu Dinamo može očekivati na njihovom stadionu?

“Lille danas spada među vodeće francuske klubove. Kad sam bio tamo, navijači su počeli stvarati pravu fan bazu, a klub je izrastao u veliku organizaciju. Imaju fantastičan stadion, jedan od najljepših u Europi, te vrhunski sportski centar. Budžet im je danas ogroman, a da bi ga održali moraju stalno igrati Europu i ići daleko, do polufinala najmanje. Po mom mišljenju čak i finale Europske lige nije nedostižno.

Dinamo tamo očekuje vrlo teška utakmica. Na stadionu će sigurno biti 40 do 50 tisuća ljudi i atmosfera će biti vatrena. To je pravi test za zagrebačku momčad.”

S obzirom na to da ste trenirali i Dinamo i Lille, zanima nas za koga ćete navijati?

“Ufff, teško je to reći. U Lilleu sam proveo četiri godine i s njima ostvario sjajne rezultate, a u Dinamu sam bio tek jednu sezonu i također ostvario lijepe uspomene. Ne mogu izdvojiti jedan klub ispred drugoga jer oba imaju posebno mjesto u mom životu. Pratit ću s velikim zanimanjem tu utakmicu i neka bolji pobijedi.”

Europska liga igra se po novom sustavu, identičan kakav je u Ligi prvaka. Mnogi su ga kritizirali, no kako ga vi vidite?

“To je zanimljiva novina u nogometu. Velika skupina, bodovi se zbrajaju, prvih osam ide dalje, a ostali kroz doigravanje. To daje više šansi klubovima poput Dinama. Veliki klubovi često u početku idu laganije i računaju da će nadoknaditi kasnije. Ovaj sustav može to kazniti i otvoriti vrata ambicioznim ekipama. Vidjeli ste prošle sezone Paris Saint-Germain koji se u skupini mučio i jedva prošao da bi na kraju bio prvak Europe.

Za Dinamo je to prilika. Ali samo ako ambiciju pokažu i na terenu – s maksimalnom željom, disciplinom i zajedništvom. Budžeti danas određuju granice, ali klubovi poput Dinama ili Lillea upravo kroz Europu moraju tražiti dodatni izvor prihoda i afirmaciju.”

Dinamo je sezonu u HNL-u otvorio uvjerljivo s četiri pobjede u isto toliko utakmica, iako ima čak 20 novih igrača te novog trenera. Kako vam se čini ta momčad?

“S obzirom na tolike promjene, krenuli su dobro. Najvažnije je da rezultati dolaze. Ne može se očekivati odmah vrhunska igra jer je potreban automatizam, sinkronizacija, upoznavanje igrača međusobno. To dolazi s vremenom.

Dinamo ne smije biti zadovoljan samo pobjedama, nego mora težiti i atraktivnoj, kvalitetnoj igri. Prošle sezone doživjeli su dosta promjena u upravi i kadru pa je stvoren i dodatni inat – da se ove godine ne dopusti gubitak titule. Svi su jako motivirani i to se vidi.”

Jedan od važnih novih igrača je visoki napadač Dion Drena Beljo koji je u sjajnoj golgeterskoj formi. Koliko on može značiti Dinamu?

“Belju pamtim još iz Osijeka, bio je vrlo talentiran mladić. Vratio se iz Njemačke i odmah pokazao karakternu crtu – zabija gotovo u svakoj utakmici. Takvi igrači su ključni. U Dinamu se uvijek traži karakter, jer to je vrh hrvatskog nogometa

Kad dođu igrači koji nemaju veliko ime, ali imaju želju i karakter, stvara se dobra atmosfera i to vodi prema rezultatima. Dinamo ima uvjete da se ponovno naprave ozbiljni rezultati. Naravno, konkurenti Hajduk i Rijeka također traže svoju priliku.”

Rijeka je doživjela težak poraz od PAOK-a u Solunu (5:0) u playoffu Europske lige. Kako ste to vidjeli nakon što su na Rujevici slavili 1:0

“To je ipak neugodno iznenađenje. Rijeka je aktualni prvak Hrvatske i mora imati određeni nivo, bez obzira što sama HNL liga nije jaka kao neke druge. Protivnik poput PAOK-a zaslužuje respekt, ali 5:0 je previše! To ukazuje da se nešto događa, što ja izvana teško mogu procijeniti.”

Hajduk je u Europi ispao od Dinama iz Tirane, ali u domaćem prvenstvu je krenuo s četiri pobjede u četiri kola. Kako komentirate momčad Hajduka koju od ove sezone vodi Gonzalo García?

“Nisam ih puno gledao ove sezone, ali poznajem taj fenomen u hrvatskom nogometu – danas si najbolji, sutra izgubiš i odmah se traži smjena i promjene. Treba stabilnost u radu i rukovođenju. Hajduk i Dinamo s velikim promjenama riskiraju, ali to može donijeti i pozitivan ishod ako se stvori prava radna atmosfera i zajedništvo. Egoizam često remeti ekipu, a Dinamo se tu zasad čini korak ispred i Rijeke i Hajduka.”