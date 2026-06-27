Vaha o novom pojačanju Hajduka: ‘Čudi me što su doveli tako perspektivnog igrača’

Dolazak Mathieua Acapandiéa u splitski Hajduk privukao je veliku pozornost, a detaljan uvid u mogućnosti 21-godišnjeg desnog beka iz Madagaskara ponudio je proslavljeni trener Vahid Halilhodžić.
Iskusni stručnjak izvrsno poznaje novog nogometaša Bijelih jer ga je do prije mjesec dana vodio u francuskom Nantesu, a svoje je dojmove o ovom transferu podijelio u ekskluzivnom razgovoru za Index.
Halilhodžić ne krije da ga je ovakav rasplet na tržištu uvelike iznenadio, uzevši u obzir potencijal mladog obrambenog igrača.
“Pa mene to čudi jer je to mlad i jako perspektivan igrač, ne znam kakva je bila situacija s njegovim ugovorom. Igra desnog beka, može to odigrati u formacijama s tri i četiri u zadnjoj liniji. Ima odličnu brzinu, fizičke karakteristike i moć ponavljanja, ide naprijed i vraća se natrag, ima odličnu fizičku spremu da podnese taj napor. Mlad igrač s Madagaskara, 21 godina… Igrao je kod mene, bio je malo povrijeđen, ali igrao je zadnjih par utakmica sezone. Jako interesantan igrač.”
Acapandié je na Poljud stigao besplatno nakon isteka ugovora s Nantesom te je potpisao vjernost Hajduku na četiri godine. Iako je primarno desni bek, njegova polivalentnost omogućuje mu pokrivanje više pozicija u defenzivi i veznom redu. Halilhodžić smatra kako prilagodba na HNL ne bi trebala predstavljati problem za igrača s takvim karakteristikama.
“Naravno. Igrao je u francuskoj ligi koja je pet puta jača od HNL-a, zašto ne bi mogao igrati tu? U Nantesu je bio kandidat za prvih 11 iako je imao konkurenciju. Ponavljam, stvarno me čudi što je tako mlad i perspektivan igrač došao u Hajduk.”
Uz igračke kvalitete, proslavljeni trener ističe da Splićani dobivaju i karakterno stabilnog profesionalca na kojeg se u potpunosti može osloniti u svlačionici.
“Nikad nije bilo nikakvih problema s njim. Vrlo fin dečko, marljiv i ambiciozan.”
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