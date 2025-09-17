Vaha dao savjet Dinamu uoči derbija, poručio i kako postupati s Kovačevićem

Podijeli :

Photo by Masashi Hara/Getty Images

Hajduk u subotu od 17 sati dočekuje Dinamo u prvom ovosezonskom najvećem derbiju hrvatskog nogometa.

Oba su kluba u zadnjem kolu upisala poraze. Hajduk je izgubio 0:2 u Varaždinu, dok je Dinamu tri boda na Maksimiru uzela Gorica pobjedom 1:2.

Uoči derbija, svoju je prognozu za net.hr dao bivši trener gostiju Vahid Halilhodžić.

“Dinamo i Hajduk su dva glavna kandidata za titulu. Po meni Dinamo ima jaču kvalitetu i strukturu. Zadnja dva poraza su malo uzdrmala oba kluba. Očekujem vrlo neizvjesnu borbu, pogotovo što se igra na Poljudu. Očekujem žestok sudar i nadam se dobrom nogometu. Utakmicu će dobiti ona ekipa koja bude strpljivija i lucidnija u ključnim trenucima”, rekao je u uvodu pa nastavio:

“Ne poznajem dovoljno situaciju u Dinamu, ali dolaskom novih ljudi u klub na čelu s Bobanom napravljena je revolucija. Dosta igrač je otišlo i došlo. Da bi se napravila ekipa koja ima svoj identitet i igru, treba vremena. Ništa ne ide preko noći, treba vremena da se sve ukomponira. Dinamo je pod pritiskom, mora biti šampion, odgovara im samo prvo mjesto jer jedino tako mogu poklopiti sve ekonomske potrebe, ali i sportske ambicije”.

Halilhodžić zna što znači pritisak Dinama i ima savjet.

“Kad sam došao u Dinamo, bili smo daleko od prvog mjesta. Situacija nije bila simpatična za trenera, bio je pritisak na svima koji su radili u klubu, čak i čistačice su bile po pritiskom, a u uredima da ne govorim. Nije bilo lako, meni su te situacije bile poznate, jasno mi je bilo da se od mene očekivalo da odmah napravim šok terapiju i krenemo s dobrim rezultatima. Odmah je trebalo vidjeti tko može igrati, tko ne može, nije bilo vremena. Zato novom treneru Kovačeviću treba dati vremena. Ne poznajem ga dobro, ali treba mu dati vremena, Dinamo mu je veliki zalogaj i sigurno je svjestan da se u Dinamu traže odmah rezultati“, objašnjava i dodaje:

“Kad dolazite na Poljud s Dinamom važno je ne podleći atmosferi i okrenuti je na svoju stranu, treba biti pametan jer ako Hajduku ne krene dobro, pritisak je sve jači na njima i lakše vam je igrati i koristiti to u svoju prednost. Puno stvari tu igra ulogu i važno ih je okrenuti na svoj mlin dobrom psihološkom pripremom. Važna je ta psihološka priprema kolektivna i individualna, nikako ne smije doći do nerviranja i ne smiju se raditi gluposti. Ovo su utakmice važnije od ostalih, one odlučuju o prvenstvu jer pobjednik dobiva veliki vjetar u leđa dok poraženi može ući u određenu krizu. Vodio sam derbi susrete i znam da je bitno dobro pripremiti momčad psihološki”.