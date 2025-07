VIDEO / Boban otkrio što Dinamu još treba i poručio: ‘Sad je vrijeme da se podvuče neka crta’

Podijeli :

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban prvi put komentirao aktualnosti i zbivanja u klubu.

Prvo pitanje koje je Boban dobio bilo je – što mu je to trebalo?

“Ljudi prvo polaze od sebe i normalno da pitaju i komentiraju. Ljudi puno vole Dinamo, Dinamo je velik, normalno da raspravljaju o meni i onom što bih trebao i ne bih trebao. Svatko ima svoj životni put. Kad gledam svoj životni put on je obilježen ovim klubom i ovim bojama. Ja sam dijete oca povjerenika, odrastao u Imotskom, s 13 godina došao u barake Hitrec Kacian škole, tu sam živio dvije godine praktički podno zapadne tribine iza juniorskog terena, s bratom i ostalim talentiranim klincima iz regije. S 15 i pol sam već bio priključen prvoj momčadi, sa 16 sam počeo igrati, a s 18 i pol sam kod našeg dragog Ćire Blaževića postao kapetan Dinama. Cijeli moj život je obilježio ovaj klub i nakon svih tih lutanja, tu gdje sam se davao i Fifi i Uefi i drugom klubu kojeg puno volim, jasno o Milanu govorim, pa sam se dao i njemu neki kraći period. Bila je uvijek želja i san doći i raditi u moj klub. Tako da iz te perspektive mogu reći da sam presretan i počašćen da mogu dati sve ono što mogu i znam mom klubu. Nadam se da ću napraviti dobre stvari. Ja tu nisam sam. Nadam se da će ljudi biti zadovoljni s našim radom, dat ću sve od sebe. Na kraju krajeva što god da mi se dogodi nemam problem s tim. Jasno mi je da je ovo jedna velika vjetrometina, to je nogomet, ova pozicija je velika i zahtjevna i duboko sam svjestan svoje odgovornosti. Ali, sve što mi bude bit će mi s mojim klubom i s mojim narodom. Nemam problema, sve oke, trudit ću se.”

Koliko su Dinamovo proljeće i Velimir Zajec utjecali na povratak u klub?

“U potpunosti. Bez takvog pokreta mi ne bismo imali ovakav Dinama. Pravi narodni, građanski, zagrebački, hrvatski, dinamovski Dinamo. To je jedan povijesni moment koji se neće ponoviti. Nešto što je toliko bitno za sve nas i čega nismo svjesni. Vrlo brzo smo izgubili respekt za te ljude nepotrebno. Bad Blue Boysi, Velimir Zajec i ‘proljećari’ su napravili nešto veliko. Zajec će zauvijek na jedan drugačiji način ostati u mom srcu.”

U medijima se od vašeg dolaska uvijek piše ‘Boban je doveo, Boban je potpisao’, kako gledate na to?

“Malo žalosno, Dinamo je prevelika institucija da ga se personalizira s bilo kim. Ja sam samo jedan od onih koji rade i vole Dinamo. Ja jesam jako odgovoran, ali tu staje priča. Ja se nadam da će ta retorika promijeniti i na kulturu onih koji su dovoljno nekulturni da to ne shvaćaju. Nekad je i meni ‘pun k’ Zvone Bobana. Ja sam nastojao šutjeti i raditi, sad je vrijeme da se podvuče neka crta. Na kraju krajeva, odlučivat će vrijeme i rezultati kao i uvijek u nogometu.”

Prijelazni rok?

“Mislim da smo izabrali puno dobrih igrača, koji razumiju nogomet, kretanje, ono što će od njih tražiti Mario Kovačević. Trebat će proći vremena. Pozitivno je što su svi maksimalno nabrijani. Neki stari imaju strašnu volju završiti karijeru ovdje. Ovo je miks mladih i starih igrača. Dinamo se mora natjecati, mora pobjeđivati. Trčat će se 300 na sat, dokazivat će da vrijede za ovaj dres. Svi moraju razmišljati da im Dinamo mora biti posljednja ultimativna razina.”

Je li zatvoren prijelazni rok?

“Potrebna nam je treća špica i možda jedan klasni veznjak. McKenna i Beljo kad su došli, riješili smo centralnu osovinu i sad imamo sve na mjestu da odradimo dobru sezonu i da Dinamo bude pravi. Više nemamo pritisak da momčad nije kompletirana.”

Voditelj omladinskog pogona?

“Dinamo je uvijek imao sustav, talente, dovodio je najbolje talente iz regije. Ništa ne počinje s Cappelasom i Bobanom, Dinamova škola je uvijek izbacivala talente. Postoji masa igrača koji nisu dobili dovoljnu edukaciju posljednjih godina. Capellas je radio u Barceloni 12 godina, radio s Guardiolom, prošao cijeli svijet, pisao program za La Masiju. Ima ogromno nogometno znanje.”

Sustav?

“Svi će morati igrati isti sustav. U svim kategorijama. Kad netko igra sedam godina jedan sustav, lakše će se uklopiti u sustav prve momčadi. Struktuiramo klub po najvišim nogometnim standardima. Vjerujem da ćemo s omladinskom školom u narednih 3-5 godina biti avangarda u europskom nogometu.”

Kojim su se kriterijima vodili pri izboru Marija Kovačevića?

“Kada se gleda kurikulum Marija Kovačevića, lako je shvatiti zašto je on danas trenera Dinama. Rijetki su ljudi s takvim uspjesima gdje njihove momčadi igraju jako dobar i hrabar nogomet. To je sve ono što Mario Kovačević već godinama radi. Prije nekakvih kritika, trebalo bi vidjeti što je taj čovjek radio. Ulazio iz četvrte u treću ligu iz treće u drugu. S Varaždinom je igrao sjajan nogomet, pobijedio bolest, Slaven Belupo je instant podigao i završio na sredini tablice. To su njegove reference.”

Infrastruktura?

“Ako želimo postati ozbiljan europski klub, bez infrastrukture ne možemo. Dat će i financijsku stabilnost, mogućnost da se trenira u najboljim uvjetima. Hvala Andreju Plenkoviću što smo dobili zemlju za kamp. To je sjajno za Dinamo da može izgraditi modernu omladinsku školu tu. Ja se nadam da će me ljudi istrpjeti. Da će doći rezultat, pa da će mene i sve ostale lakše istrpjeti. Hvala gradonačelniku Tomaševiću koji jako voli Dinamo i u čijem mandatu će se izgraditi dva stadiona u Zagrebu. Mađari su nam napravili stadion u Osijeku. Hvala Bogu da su napravili, sretan sam zbog Osijeka. To ide malo na sramotu svih nas.”