UŽIVO OD 21.00: Dinamo protiv novog prvoligaša traži drugu pobjedu sezone u HNL-u, čekamo početne sastave

Nogometaši Dinama ugostit će Vukovar u okviru prve utakmice 2. kola hrvatskog prvenstva. Modri na otvaranju sezone imaju priliku potpuno se posvetiti izazovima u HNL-u, obzirom kako su zaradili direktan plasman u ligašku fazu Europske lige. Debi novog trenera Marija Kovačevića na klupi Dinama prošao je dobro. Zagrebački sastav slavio je s 2:0 na gostovanju u Osijeku u jednoj kvalitetnoj i uzbudljivoj utakmici. S druge strane, Vukovar je pao na svom prvom ispitu među elitom, izgubivši od Lokomotive s 1:0. Dinamo, očekivano, u ovaj susret ulazi s velikom ulogom favorita, a utakmica bi trebala dosta otkriti o obje momčadi. Susret započinje u 21 sat, a tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
19:00
Evo tko će dijeliti pravdu na utakmici Dinama i Vukovara
Dijelitelj pravde u dvoboju Dinamo - Vukovar bit će sudac iz Duge Rese. Kompletni popis sudačke delegacije u 2. kolu HNL-a možete pogledati OVDJE.
18:56
Bad Blue Boysi spremaju posebnu koreografiju
Najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi najavili su posebnu koreografiju koju će izvesti povodom obljetnice Oluje na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona. Više pročitajte OVDJE.
18:55
Vukovar uoči Dinama raskinuo ugovor s golmanom
U kontroverznom slučaju koji je odjeknuo hrvatskom sportskom javnošću, Vukovar je raskinuo ugovor sa svojim vratarom. Detaljnije pročitajte OVDJE.
18:52
Schildenfeld: Dinamo ima puno za izgubiti, mi nemamo ništa
Gordon Schildenfeld, trener Vukovara najavio je okršaj s Dinamom na konferenciji za medije. Prihvatio je ulogu autsajdera, ali vjeruje da bi rasterećenost mogla pomoći njegovoj momčadi. Više pročitajte OVDJE.
18:49
Kovačević: Imam skoro 30 igrača, neka se bore
Trener Dinama je na konferenciji za medije najavio susret s Vukovarom Što je sve imao za reći, pogledajte OVDJE.
