UŽIVO OD 21.00: Dinamo protiv novog prvoligaša traži drugu pobjedu sezone u HNL-u, čekamo početne sastave

Alen Szabo/GNK Dinamo Zagreb

Nogometaši Dinama ugostit će Vukovar u okviru prve utakmice 2. kola hrvatskog prvenstva. Modri na otvaranju sezone imaju priliku potpuno se posvetiti izazovima u HNL-u, obzirom kako su zaradili direktan plasman u ligašku fazu Europske lige. Debi novog trenera Marija Kovačevića na klupi Dinama prošao je dobro. Zagrebački sastav slavio je s 2:0 na gostovanju u Osijeku u jednoj kvalitetnoj i uzbudljivoj utakmici. S druge strane, Vukovar je pao na svom prvom ispitu među elitom, izgubivši od Lokomotive s 1:0. Dinamo, očekivano, u ovaj susret ulazi s velikom ulogom favorita, a utakmica bi trebala dosta otkriti o obje momčadi. Susret započinje u 21 sat, a tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.