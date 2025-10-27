UŽIVO OD 19.00 VUKOVAR – DINAMO Kovačević sa značajno rotiranim sastavom traži nove bodove

Nogometaši Vukovara i Dinama zaključit će 11. kolo SHNL-a. Modri u Vinkovce stižu s tri boda zaostatka za Hajdukom, a nakon remija u Europskoj ligi. Domaćin koji jgra na stadionu Cibalije nalazi se na posljednjem mjestu prvoligaške karavane.
Stigli sastavi
Vukovar: Bulat; Calhanoglu, Pavičić, Tadić, Tičinović - Shabani, Mejia - Banovec, Jurilj, Robin - Puljić
Dinamo: Nevistić; Galešić, Dominguez, Perez Vinlof, Valinčić - Villar, Bennacer, Stojković - Vidović, Kulenović, Lisica
Čabraja uoči Dinama: Važno je da si možemo pogledat u oči
S poštovanjem je trener Silvijo Čabraja najavio dvoboj, u kojem zbog kartona neće računati na Čaića, dok bi se Šuver mogao vratiti u momčad.
Kovačević otkrio loše vijesti za Dinamo pred Vukovar
Susret je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.
“Dobro nam je dan više došao za odmor. Stanje je dobro, samo Scott McKenna ima problem s koljenom pa još treba vidjeti možemo li računati na njega. Znamo da nas ne čeka lagana utakmica, no želimo doći do pobjede”, rekao je Kovačević pa dodatno govorio o Vukovaru:
Tko nedostaje?
Kod Vukovara nedostaje Antonio Đaković, Vito Čaić je suspendiran, a upitni su Matej Marković i Jakov Šuver. Kod Dinama nedostaju Raul Torrente i Ronael Pierre-Gabriel, a upitni su Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Scott McKenna.
