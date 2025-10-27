UŽIVO OD 19.00 VUKOVAR – DINAMO Kovačević sa značajno rotiranim sastavom traži nove bodove

Susret je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.

“Dobro nam je dan više došao za odmor. Stanje je dobro, samo Scott McKenna ima problem s koljenom pa još treba vidjeti možemo li računati na njega. Znamo da nas ne čeka lagana utakmica, no želimo doći do pobjede”, rekao je Kovačević pa dodatno govorio o Vukovaru: