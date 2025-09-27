UŽIVO OD 18:45: Hajduk se pobjedom protiv Lokomotive može izjednačiti s Dinamom na vrhu

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a pomagat će mu Ivan Janjić iz Iloka i Marko Reljan iz Osijeka. Četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca. Hajduk se nakon susreta protiv Osijeka žalio na mladog suca pa će Splićani posebno pratiti njegovo suđenje danas.

VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.