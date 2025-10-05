UŽIVO OD 18:45 / Dinamo u gostima na Maksimiru kreće po novo odvajanje na vrhu ljestvice

Lokomotiva od 18:45 dočekuje Dinamo na Maksimiru u utakmici devetog kola SHNL-a. Plavi u susret ulaze kao vodeća momčad hrvatskog prvenstva, ali i Europa lige nakon sjajne predstave u Bačkoj Topoli gdje su svladali Maccabi 3:1. Momčad Nikice Jelavića u posljednjem je kolu izgubila od Hajduka na Poljudu, a susret pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.
14:18
Tko nedostaje?
Jelavić ne može računati na Katića i Žapera, dok Kovačeviću na raspolaganju nisu Torrente i Pierre-Gabriel.
14:16
Očekivani sastav Dinama
Kako je i najavljeno, očekuje se da će Dinamo na teren u promijenjenom sastavu. On bi mogao izgledati ovako:
OČEKIVANI SASTAV DINAMA:
Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha
14:12
Kovačević najavio susret
Trener Dinama nije skrivao da je spreman za promjene u sastavu za Lokomotivu.
"Kad igraš na tri fronta moraš imati širinu. Svi igrači dobro rade i nije me strah dati priliku igračima s klupe. Nemamo ozljeda, a Stojković i Soldo se vraćaju nakon kartona. Gledat ćemo da igrači energetski budu na maksimumu jer Lokomotiva je trkački dobra momčad. Spoj su iskustva i mladosti, kolega Jelavić to je jako dobro posložio. Morat ćemo se dobro pripremiti”, rekao je.
Cijelu najavu pročitajte
