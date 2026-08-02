UŽIVO OD 18:30: Hajduk nakon debakla u Europi otvara HNL sezonu u Varaždinu

U četvrtak je Hajduk u drugom pretkolu Europske lige upisao poraz od 4:0 protiv Pafosa te je ispustio prednost stečenu na Poljudu. Istu sudbinu, samo u nižem rangu europskih natjecanja, doživio je Varaždin koji je s 2:0 izgubio od Jabloneca. Baš ta dva kluba danas od 18 sati i 30 minuta igraju prvo kolo HNL-a te će jedan od njih isprati gorak okus iz četvrtka. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!
Livaja se vraća u sastav?
Hajduk je u četvrtak igrao čak 120 minuta na Cipru pa se očekuje da će Gonzalo Garcia malo izmijeniti sastav u gustom rasporedu Splićana na početku sezone. Tako bi u prvoj postavi mogao ponovno zaigrati i kapetan Marko Livaja, a očekuje se i nastup novog pojačanja Marina Šotičeka koji se stigao na posudbu iz Basela.
Tko sudi?
Sudac utakmice je Patrik Kolarić. Njemu će ovo biti već 81. utakmica u HNL-u, a baš je sudac iz Čakovca dijelio pravdu u posljednjem susretu Hajduka i Varaždina. Tada je na Poljudu Hajduk slavio s 3:1, a u tom susretu je Mario Mladenovski za Varaždin dobio i crveni karton.
Kako su igrali međusobno Hajduk i Varaždin?
Prošle godine su Varaždin i Hajduk igrali četiri puta međusobno, svaki put u HNL-u jer se nisu sreli u Kupu. Rezultat je u tim utakmicama izjednačen jer su Splićani slavili jednom, Varaždinci također jednom te su odigrana dva remija. Obje pobjede ostvarene su na domaćem terenu. Varaždin je u šestom kolu slavio s 2:0 da bi Hajduk u 33. kolu bio bolji s 3:1.
Kako je Varaždin igrao uoči HNL-a?
Varaždin je uoči drugog pretkola Konferencijske lige odradio gotovo savršene pripreme. Nakon poraza u prvoj utakmici protiv Lokomotive nanizali su čak šest pobjeda te su nakon toga na domaćem terenu u prvoj utakmici protiv Jabloneca slavili s 3:2. Međutim, to nisu sačuvali te su s ukupnih 4:3 ponovno zapeli u drugom pretkolu Konferencijske lige.
Kako je Hajduk igrao uoči HNL-a?
Hajduk je nakon priprema u Sloveniji odigrao prvo pretkolo Europske lige gdje je s 3:2 bio bolji od Žiline da bi nakon toga u prvoj utakmici drugog pretkola slavio s 2:0 protiv Pafosa. Tu prednost nisu sačuvali te su na kraju s ukupnih 4:2 ispali iz Europske lige i preselili u Konferencijsku ligu gdje ih čeka okršaj s litavskim Žalgirisom.
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