UŽIVO OD 18: Stigli su sastavi, Hajduk bez Livaje u Gorici lovi vrh HNL-a

Sudac utakmice u Velikoj Gorici je mladi Patrik Pavlešić. Sudio je Hajduku protiv Osijeka i Lokomotive, a Splićani su se na njegove izvedbe žalili u susretu na Opus Areni. Što se tiče Gorice, njima je sudio u povijesnoj pobjedi protiv Dinama na Maksimiru.