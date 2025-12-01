UŽIVO OD 18 / GORICA – DINAMO Carević čeka ranjene Modre koji nemaju pravo na kiks

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Nogometaši Gorice i zagrebačkog Dinama u 18 sati igraju posljednju utakmicu 15. kola domaćeg prvenstva. Nakon što je Hajduk protiv Varaždina osvojio samo bod, Dinamo ga može prestići na tablici pobjedom. Plavi imaju dva boda (28) manje od Hajduka (30), a tri boda značila bi prednost uoči velikog derbija koji se igra u subotu u Maksimiru. Gorica je osma na tablici s 18 bodova, a pobjedom može doći na četvrto mjesto. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.