UŽIVO OD 18 / GORICA – DINAMO Carević čeka ranjene Modre koji nemaju pravo na kiks

Nogometaši Gorice i zagrebačkog Dinama u 18 sati igraju posljednju utakmicu 15. kola domaćeg prvenstva. Nakon što je Hajduk protiv Varaždina osvojio samo bod, Dinamo ga može prestići na tablici pobjedom. Plavi imaju dva boda (28) manje od Hajduka (30), a tri boda značila bi prednost uoči velikog derbija koji se igra u subotu u Maksimiru. Gorica je osma na tablici s 18 bodova, a pobjedom može doći na četvrto mjesto. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.
15:02
Beljo se ‘ugasio’, za gol u HNL-u ne zna skoro dva mjeseca
Hrvatski napadač je u padu forme, dobiva sve manje minuta kod Kovačevića. Dion Drena Beljo zadnji put mrežu u HNL-u zatresao je početkom listopada protiv Lokomotive u bolnom porazu Dinama 2:1. Zabio je u Kupu protiv Karlovca, ali i tada je to bilo s bijele točke.
14:57
Carević uoči Dinama: ‘Neće me zavarati poraz od Lillea
Trener Gorice Mario Carević u najavi je istaknuo da njegovu momčad čeka vrlo zahtjevan susret s hrvatskim doprvakom:
14:56
Kovačević svjestan opasnosti Gorice
Plavi u susret ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva, s dva boda manje od Hajduka koji je u ovom kolu remizirao 1:1 s Hajdukom. Susret u Gorici je najavio trener Mario Kovačević.
14:54
Tko nedostaje
Treneru Gorice Mariju Careviću nedostaje Iker Pozo koji odrađuje suspenziju zbog akumuliranih žutih kartona. Dinamo ima dosta problema s ozljedama, van stroja su Moris Valinčić, Mateo Lisica i Robert Mudražija, već dugo nema Raula Torrentea, a upitni su Ronael Pierre-Gabriel i Moreno Živković.
14:53
Tko sudi
Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca. Pomagat će mu Kruno Šarić i Dujo Sarić, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić. U VAR sobi bit će Ivan Matić i Tihomir Pejin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!