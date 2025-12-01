UŽIVO

UŽIVO OD 18 / GORICA – DINAMO Carević čeka ranjene Modre koji nemaju pravo na kiks

Nogomet 1. pro 202515:17 0 komentara
Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Nogometaši Gorice i zagrebačkog Dinama u 18 sati igraju posljednju utakmicu 15. kola domaćeg prvenstva. Nakon što je Hajduk protiv Varaždina osvojio samo bod, Dinamo ga može prestići na tablici pobjedom. Plavi imaju dva boda (28) manje od Hajduka (30), a tri boda značila bi prednost uoči velikog derbija koji se igra u subotu u Maksimiru. Gorica je osma na tablici s 18 bodova, a pobjedom može doći na četvrto mjesto. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sport Kluba.

15:02

Beljo se ‘ugasio’, za gol u HNL-u ne zna skoro dva mjeseca

Hrvatski napadač je u padu forme, dobiva sve manje minuta kod Kovačevića. Dion Drena Beljo zadnji put mrežu u HNL-u zatresao je početkom listopada protiv Lokomotive u bolnom porazu Dinama 2:1. Zabio je u Kupu protiv Karlovca, ali i tada je to bilo s bijele točke.

14:57

Carević uoči Dinama: ‘Neće me zavarati poraz od Lillea

Trener Gorice Mario Carević u najavi je istaknuo da njegovu momčad čeka vrlo zahtjevan susret s hrvatskim doprvakom:

14:56

Kovačević svjestan opasnosti Gorice

Plavi u susret ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva, s dva boda manje od Hajduka koji je u ovom kolu remizirao 1:1 s Hajdukom. Susret u Gorici je najavio trener Mario Kovačević.

 

14:54

Tko nedostaje

 

Treneru Gorice Mariju Careviću nedostaje Iker Pozo koji odrađuje suspenziju zbog akumuliranih žutih kartona. Dinamo ima dosta problema s ozljedama, van stroja su Moris Valinčić, Mateo Lisica i Robert Mudražija, već dugo nema Raula Torrentea, a upitni su Ronael Pierre-Gabriel i Moreno Živković.

14:53

Tko sudi

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca. Pomagat će mu Kruno Šarić i Dujo Sarić, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić. U VAR sobi bit će Ivan Matić i Tihomir Pejin.

