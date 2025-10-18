UŽIVO OD 18: Dinamo protiv Osijeka na Maksimiru traži povratak u formu

Nakon reprezentativne pauze u pogon su se vratili HNL klubovi kako bi započeli drugi od četiri kruga prvenstva. Kolo su već otvorili Vukovar 1991 i Lokomotiva remijem, a u subotu će Slaven Belupo i Rijeka odigrati svoj meč dok će dan derbijem zaključiti Dinamo i Osijek na Maksimiru. Plavi će pokušati pronaći svoju formu dok Osijek traži bijeg s pretposljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice. Susret počinje u 18 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Tko sudi?
Utakmicu na Maksimiru vodit će jedan od talentiranijih hrvatskih sudaca Mateo Erceg. Ove sezone već je sudio susret Osijeka i Dinama. Bilo je to drugog kolovoza kada su Plavi slavili s 2:0 na Opus Areni. Dinamu je ove sezone sudio i u pobjedi na Poljudu te u remiju u Varaždinu. Što se tiče Osijeka, njima je dijelio pravdu samo u spomenutom okršaju s Dinamom na Opus Areni.
Tko nedostaje kod Osijeka?
Simon Rožman, trener Osijeka, neće moći računati na Jona Mersinaja i Antona Matkovića dok je Emin Hasić blizu povratka. Rožman je nadodao kako Vedran Jugović normalno trenira.
Tko nedostaje kod Dinama?
Trener Mario Kovačević u 10. kolu HNL-a neće moći računati na Gabriela Vidovića i Matea Lisicu dok se u sastav vraća Sergi Dominguez.
