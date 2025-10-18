UŽIVO OD 18: Dinamo protiv Osijeka na Maksimiru traži povratak u formu

Utakmicu na Maksimiru vodit će jedan od talentiranijih hrvatskih sudaca Mateo Erceg. Ove sezone već je sudio susret Osijeka i Dinama. Bilo je to drugog kolovoza kada su Plavi slavili s 2:0 na Opus Areni. Dinamu je ove sezone sudio i u pobjedi na Poljudu te u remiju u Varaždinu. Što se tiče Osijeka, njima je dijelio pravdu samo u spomenutom okršaju s Dinamom na Opus Areni.