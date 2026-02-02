UŽIVO OD 18: Dinamo na Maksimiru protiv Vukovara traži odvajanje na +7 od Hajduka

Nakon što je Hajduk u drugoj polusezoni upisao drugi uzastopni poraz (Istra 1961 i Gorica) te su Bijeli polako ispali iz utrke za naslov prvaka u HNL-u. Dinamo će tako u ponedjeljak od 18 sati na Maksimiru tražiti povećanje vodstva na vrhu. Modri trenutačno imaju +4 u odnosu na Hajduk, a od 18 sati dočekuju Vukovar 1991, posljednju momčad HNL-a.
14:53
Kovačević najavio Vukovar: Livaković će biti u kadru
Dinamov trener najavio je dvoboj protiv Vukovara koji ga je pobijedio u Vinkovcima 1:0.
14:50
Odlasci iz Dinama
Dinamo je napustilo četiri igrača u prijelaznom roku: Robert Mudražija (AEK Larnaca), Sandro Kulenović (Torino), Gonzalo Villar (Elche), Dejan Ljubičić (Schalke).
14:08
Tko sudi?
Utakmicu će voditi splitski sudac Duje Strukan. Dinamo je sudio dva puta ove sezone, u porazu protiv Istre devetog studenog i u pobjedi protiv Istre 23. kolovoza.
Vukovaru ove godine još nije sudio.
13:58
Predviđeni sastav Dinama
Za utakmicu s Vukovarom nagađa se da bi Modri mogli istrčati s ovom jedanaestoricom:
Livaković - Valinčić, Dominguez, Galešić, Vinlof - Mišić, Stojković, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha.
13:52
Hoće li Livaković "debitirati"?
U klub se nakon napornog siječnja vratio Dominik Livaković. Hrvatska reprezentativna "jedinica" posljednji klupski nastup imao je 31. kolovoza za Fenerbahce nakon čega je otišao u Gironu gdje nije nastupio nijednom. Sada se vratio u Dinamu biti "jedinica" kako bi ušao u formu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!