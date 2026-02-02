UŽIVO OD 18: Dinamo na Maksimiru protiv Vukovara traži odvajanje na +7 od Hajduka

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nakon što je Hajduk u drugoj polusezoni upisao drugi uzastopni poraz (Istra 1961 i Gorica) te su Bijeli polako ispali iz utrke za naslov prvaka u HNL-u. Dinamo će tako u ponedjeljak od 18 sati na Maksimiru tražiti povećanje vodstva na vrhu. Modri trenutačno imaju +4 u odnosu na Hajduk, a od 18 sati dočekuju Vukovar 1991, posljednju momčad HNL-a.