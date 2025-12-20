UŽIVO OD 17:45 DINAMO – LOKOMOTIVA Može li Jelavić pokvariti blagdane Modrima?

UŽIVO

Nogomet 20. pro 202514:22 0 komentara
Damir Krajač CROPIX Via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama na svom stadionu dočekuju 'cimera' Lokomotivu u posljednjoj prvenstvenoj utakmici u 2025. godini. Modri imaju bod više od Hajduka. Ove dvije momčadi susrele su se u 9. kolu HNL-a početkom listopada, također na Maksimiru. Lokomotiva je tada pobijedila Dinamo 2:1 i nanijela mu težak udarac prije reprezentativne pauze. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.

14:19

Ovo je vjerojatni sastav Dinama za Lokomotivu

Mario Kovačević završava dugu i napornu jesen utakmicom protiv Lokomotive. Ovo bi mogao biti sastav za dvovoj: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Stojković, Zajc - Topić, Hoxha, Beljo.

14:04

VIDEO / Goda za SK: ‘U Dinamu se stalno očekuju pobjede 

Skupina nogometaša Dinama prisustvovala je otvorenju nove igraonice pod nazivom d-LAND u zagrebačkom Z centru. Igraonica je tematski posvećena Dinamu, suvremeno je uređena te osmišljena tako da odgovara djeci različitih uzrasta. Bruno Goda je otkrio što znači nositi Dinamov dres. 

13:59

Kovačević: Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv nas

Dinamo u 18. kolu SHNL-a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu, s ciljem da završi polusezonu kao jesenski prvak i započeti pozitivan niz nakon nedjeljne pobjede nad Slaven Belupom (5:2). Dvoboj je zanimljiv i zbog prvog susreta u 9. kolu početkom listopada, kada je Lokomotiva iznenadila Dinamo pobjedom 2:1, a od tada nije upisala nijednu pobjedu. Trener  Kovačević najavio je dvoboj. 

13:57

Tko nedostaje?

Tko nedostaje?

Kod Dinama nedostaju Noa Mikić, Leon Jakirović, Ismael Bennacer, Monsef Bakrak, Moris Valinčić, Mateo Lisica. 

Kod Lokomotive suspendirani su Cheick Mbacke Diop i Ivan Katić, van sastava su Silvio Goričan i Marin Leovac, a upitni su Marko Pajač i Dušan Vuković.

13:55

Tko sudi?

Pravdu će dijeliti Ante Čulina iz Zagreba. Na aut-linijama bit će Ivan Mihalj i Dario Kolarević, dok će u VAR sobi dežurati Ante Čuljak.

