UŽIVO OD 17:45 DINAMO – LOKOMOTIVA Može li Jelavić pokvariti blagdane Modrima?

Dinamo u 18. kolu SHNL-a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu, s ciljem da završi polusezonu kao jesenski prvak i započeti pozitivan niz nakon nedjeljne pobjede nad Slaven Belupom (5:2). Dvoboj je zanimljiv i zbog prvog susreta u 9. kolu početkom listopada, kada je Lokomotiva iznenadila Dinamo pobjedom 2:1, a od tada nije upisala nijednu pobjedu. Trener Kovačević najavio je dvoboj.