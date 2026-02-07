UŽIVO OD 17:15 HAJDUK – SLAVEN BELUPO Splićanima neophodna pobjeda, Livaja kreće od prve minute

Nogometaši Hajduka danas na Poljudu dočekuju Slaven Belupo u susretu 21. kola domaćeg prvenstva. Splićani će pritom biti oslabljeni jer im nedostaje najbolji strijelac Michele Šego, ujedno i drugi najbolji strijelac lige s deset pogodaka. U početi sastav vraća se Marko Livaja. Hajduk za Dinamom zaostaje sedam bodova, a Slaven Belupo za Hajdukom deset. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Stigli su sastavi: Livaja kreće od prve minute
Marko Livaja prvi put nakon rujna starta za Hajduk.
Sastav Hajduka: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
Livajin agent: Što vas to čudi
Povodom medijskih napisa, Index je upitao Livajinog menadžera Vincenzoa Cavalierea za komentar na glasine o odlasku u Panathinaikos:
Tko sudi?
Od 17.15 na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin, a susret vodi Patrik Kolarić, uz Ivana Bebeka i Darija Kulušića u VAR-u.
Garcia: Livaja će vjerojatno igrati
Splićani u susret ulaze s drugog mjesta, s 37 bodova, nakon dva uzastopna poraza na početku drugog dijela sezone, dok je Slaven Belupo šesti sa deset bodova manje i jednim osvojenim bodom u uvodna dva kola nastavka. Trener Garcia je ovako najavio dvoboj.
Ostali smo bez kraljice, topa i skakača
Mario Gregurina, trener momčadi iz Koprivnice, slikovito je objasnio tešku situaciju u kojoj se momčad nalazi pred najteže gostovanje.
Slaven ostao bez tri igrača, zardio oko 6 milijuna eura
Slavenov trener Mario Gregurina posljednjih dana nije spavao najbolje. Ostao je bez tri igraća uoči uvijek teškog gostovanja u Splitu. Ofenzivni veznjak Adriano Jagušić prodan je Panathinaikosu za rekordnih 5.2 milijuna eura, napadač Ante Šuto otišao je u Hibernian za 500 tisuća eura, a veznjak Michael Agbekpornu u Huescu za 150 tisuća eura. Mario Gregurina, trener momčadi iz Koprivnice, slikovito je objasnio tešku situaciju u kojoj se momčad nalazi pred najteže gostovanje.
