UŽIVO OD 17:15 HAJDUK – SLAVEN BELUPO Splićanima neophodna pobjeda, Livaja kreće od prve minute

Slavenov trener Mario Gregurina posljednjih dana nije spavao najbolje. Ostao je bez tri igraća uoči uvijek teškog gostovanja u Splitu. Ofenzivni veznjak Adriano Jagušić prodan je Panathinaikosu za rekordnih 5.2 milijuna eura, napadač Ante Šuto otišao je u Hibernian za 500 tisuća eura, a veznjak Michael Agbekpornu u Huescu za 150 tisuća eura. Mario Gregurina, trener momčadi iz Koprivnice, slikovito je objasnio tešku situaciju u kojoj se momčad nalazi pred najteže gostovanje.