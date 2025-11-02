UŽIVO OD 16: Hajduk u Koprivnici zaključuje niz od pet uzastopnih gostovanja

Hajduk je prije nekoliko godina uvijek strepio kada bi morali gostovati u Koprivnici. Nerijetko bi Farmaceuti tamo otkidali bodove Bijelima, no od 2023. godine situacija se promijenila.

Splićani su tada slavili 1:0 te su započeli nevjerojatan niz. Upisali su šest uzastopnih pobjeda, a da Koprivničanima nisu dopustili nijedan pogodak. S druge strane, Bijeli su postigli sedam pogodaka u tom razdoblju.