UŽIVO OD 16.30 RIJEKA – OSIJEK Stigli sastavi, može li Rožman iznenaditi Sancheza?

Nogometaši Rijeke i Osijeka na Rujevici igraju pretposljednji dvoboj 11. kola SHNL-a. Rijeka u dvoboj ulazi nakon slavlja protiv Sparte iz Praga u Konferencijskoj ligi, a momčad Simona Rožmana stiže nakon dva prvenstvena poraza.
15:27
Stigli sastavi
RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič - Oreč, Fruk, Vignato, Lasickas - Čop, Menalo
OSIJEK: Malenica - Guedes, Mkrtchyan, Jelenić, Cvijanović - Omerović, Babec, Mikolčić, Jurišić - Jakupović, Toure
14:32
Biblijski potop u Rijeci ‘pomaknuo’ termin SHNL-a
Prekid utakmice protiv praške Sparte i nastavak u petak posljedično je doveo do pomicanja i utakmice Rijeke protiv Osijeka u 11. kolu SHNL-a.
14:29
Tko nedostaje?
Kod Rijeke nedostaje Mile Škorić, a upitni su Stjepan Radeljić i Silvio Ilinković. Kod Osijeka su van sastava Jon Mersinaj, Anton Matković i Luka Vrbančić, a upitan je Emin Hasić.
14:28
Tko sudi?
Utakmicu će voditi Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice.
