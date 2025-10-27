UŽIVO OD 16.30 RIJEKA – OSIJEK Stigli sastavi, može li Rožman iznenaditi Sancheza?

Foto: HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke i Osijeka na Rujevici igraju pretposljednji dvoboj 11. kola SHNL-a. Rijeka u dvoboj ulazi nakon slavlja protiv Sparte iz Praga u Konferencijskoj ligi, a momčad Simona Rožmana stiže nakon dva prvenstvena poraza.

15:27

Stigli sastavi

 
 

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič - Oreč, Fruk, Vignato, Lasickas - Čop, Menalo

OSIJEK: Malenica - Guedes, Mkrtchyan, Jelenić, Cvijanović - Omerović, Babec, Mikolčić, Jurišić - Jakupović, Toure

14:32

Biblijski potop u Rijeci ‘pomaknuo’ termin SHNL-a

Prekid utakmice protiv praške Sparte i nastavak u petak posljedično je doveo do pomicanja i utakmice Rijeke protiv Osijeka u 11. kolu SHNL-a.

14:29

Tko nedostaje?

Kod Rijeke nedostaje Mile Škorić, a upitni su Stjepan Radeljić i Silvio Ilinković. Kod Osijeka su van sastava Jon Mersinaj, Anton Matković i Luka Vrbančić, a upitan je Emin Hasić.

14:28

Tko sudi?

Utakmicu će voditi Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice.

