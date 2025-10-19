UŽIVO OD 16.00 / ISTRA 1961 – HAJDUK Splićani bez Livaje u Puli love priključak za Dinamom

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Sanja Rođak Karšić iz Podravskih Sesveta, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba.

VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara.