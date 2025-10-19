UŽIVO

UŽIVO OD 16.00 / ISTRA 1961 – HAJDUK Splićani bez Livaje u Puli love priključak za Dinamom

Nogomet 19. lis 2025
Robert Matić / Hajduk.hr

U 10. kolu SHNL-a od 16 sati na Aldo Drosini sastaju se Istra 1961 i Hajduk. Splićani nakon devet kola imaju 19 bodova, tri manje od vodećeg Dinama, koji ima i utakmicu više. Istra je na šestoj poziciji s 12 osvojenih bodova.

14:07

Sudačka postava na Drosini

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca. Pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Sanja Rođak Karšić iz Podravskih Sesveta, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. 

 

VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara. 

14:05

Susret Garcije i bivšeg kluba

“Proveo sam reprezentativnu stanku tipično. Normalno smo i dobro trenirali. Neki igrači su se i oporavljali od ozljeda. Znam Istru jako dobro. To je izvrsna ekipa na svim pozicijama. Promijenili su trenera, ali neće se oni puno mijenjati kao momčad. Imaju prepoznatljivu igru i ostvarit će bolje rezultate kroz sezonu.”

 

Tim riječima je trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio bivši klub, a komentirao je i izostanak Marka Livaje. Više o svemu pronađite OVDJE

