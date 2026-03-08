UŽIVO OD 15:00 / HAJDUK – DINAMO Splićani love priključak za Dinamom, Plavi pobjedom odlaze na +10

U jutru SK gostovali su Mario Tokić i Jurica Vučko, nekadašnji igrači Dinama i Hajduka. Osvrnuli su se na današnji derbi, a posebno je zanimljiv istup imao Vučko:

“Nisam bio na utakmici četiri godine. Sad je to sve tragično, danas dobijemo Dinamo, sad je minus četiri. Ako Hajduk dobije Dinamo, mi smo živi. Mene boli što ovdje ljudi nemaju taj osjećaj kao ja, idemo dobiti Dinamo, pa će biti minus četiri. Mi znamo da je Dinamo bolji, oni imaju proračun od 300 milijardi, a mi pet kuna. Nitko u hrvatskoj ligi nema ideju igre kao što ima Garcia…”