UŽIVO OD 15:00 / HAJDUK – DINAMO Splićani love priključak za Dinamom, Plavi pobjedom odlaze na +10

Čeka nas treći ovosezonski derbi između Hajduka i Dinama koji se igra na Poljudu u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a. Hajduk bi se u slučaju pobjede približio Dinamu na samo četiri boda, dok bi gosti iz Zagreba pobjedom u Splitu otišli na velikih +10 na ljestvici.
HNL ikone najavili derbi
U jutru SK gostovali su Mario Tokić i Jurica Vučko, nekadašnji igrači Dinama i Hajduka. Osvrnuli su se na današnji derbi, a posebno je zanimljiv istup imao Vučko:
“Nisam bio na utakmici četiri godine. Sad je to sve tragično, danas dobijemo Dinamo, sad je minus četiri. Ako Hajduk dobije Dinamo, mi smo živi. Mene boli što ovdje ljudi nemaju taj osjećaj kao ja, idemo dobiti Dinamo, pa će biti minus četiri. Mi znamo da je Dinamo bolji, oni imaju proračun od 300 milijardi, a mi pet kuna. Nitko u hrvatskoj ligi nema ideju igre kao što ima Garcia…”
Sudačka postava
Glavni sudac utakmice bit će Mateo Erceg iz Benkovca. Pomoćnici su mu Ivan Janić i Davor Ivić, dok je četvrti sudac Patrik Pavlešić. U VAR sobi sjedit će Mario Zebec i Goran Pataki.
Splitski tabor uoči Dinama
U Splitu čekaju derbi s nestrpljenjem, pogotovo što je Hajduk prije nekoliko dana nesretno ispao iz Rijeke u četvrtfinalu Kupa. Gonzalo Garcia najavio je Plave:
“Dinamo je jako jaka momčad. Može napraviti dvije jako dobre momčadi od svog rostera. Imaju fantastičnog trenera. Filipović je odličan golman, ali Livaković je donio iskustvo igranja u reprezentaciji. On je vođa. Dinamo pobjeđuje u ligi s velikim razlikama. Nije to lako, vidi se da svi rade dobar posao.”
Zagrebački tabor uoči Hajduka
Dinamo je bez poteškoća svladao četvrtoligaša Kurilovec u četvrtfinalu Kupa i pritom odmorio najvažnije igrače. Uoči velikog derbija utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević:
“Hajduk uvijek želi biti agresivan i napadački kod kuće. Neće se sigurno predati, ako budemo razmišljali da će nam nešto pokloniti, bolje da ne idemo. Spremamo se za sve solucije, ali ako budemo pravi, onda se nadamo dobrom rezultatu.”
“Hajduk ima jako dobre indvidualce. Igraju i kao momčad dobro. Imaju Livaju, Rebića, Pukštasa… Oni sami mogu riješiti utakmicu, ali vjerujem da ćemo se nametnuti i nametnuti naš stil nogometa. Stvarno imaju kvalitetu, ali vjerujem da ćemo sutra biti bolji.”
