UŽIVO OD 15 / HAJDUK – VUKOVAR Splićani veliki favorit, Dinamo treba držati na oku!

Nogometaši Hajduka i Vukovara u 15 sati igraju utakmicu 18. kola SHNL-a. Splićani će pokušati doći do druge pobjede zaredom nakon što su prošlog vikenda svladali Lokomotivu na Maksimiru 3:1. Vukovar i Hajduk susreli su se u 9. kolu u Vinkovcima početkom listopada. Hajduk je tada teže od očekivanog došao do pobjede s igračem više, a junak Bijelih bio je Rokas Pukštas. Dvoboj možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos utakmice uživo možete pratiti na Sport Klubu.
12:17
Vjerojatni sastav Hajduka za Vukovar
Dvoboj u 15 sati u dresu Hajduka trebali bi početi: Silić - Sigur, Mlačić, Raci, Hrgović - Krovinović, Hugo - Durdov, Almena, Rebić - Šego
12:15
Livaja izabrao najboljeg igrača HNL-a
Marko Livaja 10 bodova u nagradi za najboljeg igrača prvenstva dao je Toniju Fruku iz Rijeke.
12:12
Garcia: Nećemo se lagati, došao sam da pokušamo biti prvi
Hajduk u nedjelju od 15 sati na Poljudu igra protiv Vukovara 1991 u 18. kolu SHNL-a. Nakon pobjede nad Lokomotivom u Maksimiru (3:1), Splićani traže nove bodove, Trener Garcia je najavio dvoboj. https://sportklub.n1info.hr/nogomet/shnl/garcia-necemo-se-lagati-dosao-sam-da-pokusamo-biti-prvi-pojacanja-mozda-nam-i-trebaju/
12:10
Ne zanima nas stadion kakav je u Bratislavi
Delegacija Hajduka predvođena predsjednikom Uprave Ivanom Bilićem posjetila je Tehelné pole, nacionalni stadion ŠK Slovan Bratislava i nogometne reprezentacije Slovačke. Prvi čovjek splitskog kluba je demantirao interes da sličan stadion bude u Splitu.
12:07
Tko nedostaje?
Hajduk je bez Pukštasa, Ivušića, Šarlije, Skelina i Hodaka, a Vukovar bez Đakovića, Markovića, Mejie i Špoljarića.
12:06
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Zdenko Lovrić.
