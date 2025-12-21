UŽIVO OD 15 / HAJDUK – VUKOVAR Splićani veliki favorit, Dinamo treba držati na oku!

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka i Vukovara u 15 sati igraju utakmicu 18. kola SHNL-a. Splićani će pokušati doći do druge pobjede zaredom nakon što su prošlog vikenda svladali Lokomotivu na Maksimiru 3:1. Vukovar i Hajduk susreli su se u 9. kolu u Vinkovcima početkom listopada. Hajduk je tada teže od očekivanog došao do pobjede s igračem više, a junak Bijelih bio je Rokas Pukštas. Dvoboj možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos utakmice uživo možete pratiti na Sport Klubu.