UŽIVO / Vučević: Ovo je godina stabilizacije Hajduka, a ne ciljeva

Vučević se zahvalio svima koji su radili na njegovom dolasku pa rekao:

"Znate da sam prije nekoliko godina, u teškom vremenu Hajduka, bio ovdje kao sportski direktor. Istaknuo bih Marina Brbića, tad bivšeg predsjednika, koji je minus okrenuo u plus. Mogao bih nabrojiti puno ljudi koji su napravili puno. Žao mi je što se ljudi troše na nepotreban način. Cilj svih mora biti da zajedno napravimo bolje stvari.

Došla je onda serija Barcelone. Taj je klub na mene ostavio dubok pečat. Osim što sam bio skaut, radio sam u sektoru bitnim za klub, imao sam otvorene ruke u pregovorima s klubovima i igračima koji su dolazili. Veliko iskustvo, možda najupečatljiviji moj rad. Puno mi je to otvorilo stvari da bih bio kvalitetniji.

U Saudijskoj Arabiji bio je težak izazov. Na kraju sam ondje bio sportski direktor. Taj posao ondje bio je jednak radu u velikom europskom klubu. Kad sam radio za Barcu gledao sam više od 180 utakmica uživo. Ljudi misle da je to Barcelona, da je sve divno i krasno.

Nedostajala mi je obitelj, javio se Hajduk. Hajduk je moja kuća. Puno je ljudi bilo uključeno u razgovore i ideje koji su na tragu onog što ja mislim da treba biti. Hajduk mora biti stabilan, a on to nije. Klub mora biti na prvom mjestu, onda igrači, a onda navijači. To i navijači moraju shvatiti."