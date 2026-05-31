Utakmica hrvatske lige namještena? ‘Kako će na ovo reagirati HNS…’

Podijeli :

Foto: Hrvatski nogometni savez

Nogometaši Bjelovara sezonu su zaključili porazom 0:2 na gostovanju kod Hrvatskog dragovoljca u Sigetu, no nakon posljednjeg kola najviše se ne govori o samom rezultatu.

Bjelovar je tjedan dana ranije remijem 1:1 protiv Solina osigurao ostanak u Drugoj NL, pa je u završnu utakmicu sezone ušao bez rezultatskog imperativa. Hrvatskom dragovoljcu, s druge strane, pobjeda je bila nužna u borbi za ostanak.

Priliku kod Bjelovara je dobila rezervna postava, što je pomalo izazvalo čuđenje s obzirom da je Dragovoljcu ova utakmica bila bitna za ostanak u ligi. Na sve se osvrnuo i lokalni portal Klikni.hr, koji je problematizirao način na koji je Bjelovar pristupio susretu u Sigetu. U tekstu naslova ‘Je li utakmica u Sigetu namještena? NK Bjelovar morat će odgovoriti na neugodna pitanja’, napisali su:

“Bjelovarčani koji prate NK Bjelovar, a sport smatraju nadmetanjem u kojem voljeni klub uvijek treba težiti pobjedi, u kojem pobijediti treba onaj tko je bolji kad igra u najboljem sastavu – već osjećaju nelagodu. Postavlja se pitanje, tko je uopće došao na ideju da utakmicu koja odlučuje rasplet na začelju NK Bjelovar počne u drugom sastavu i kako će obrazložiti takvu odluku. Kako će na sve ovo reagirati HNS i cjelokupna bjelovarska sportska zajednica, tek ćemo vidjeti”, napisao je Klikni.hr.

Hrvatski dragovoljac na kraju je ostvario pobjedu, ali trenutačno se ne zna hoće li to biti dovoljno za spas. Jedino poznato nakon zadnjeg kola je da će Croatia Đakovo kao posljednje na tablici ispasti iz lige.