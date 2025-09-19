Uoči derbija će čelnici Hajduka i Dinama imati službeni ručak

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U subotu u 17 sati igra se najveći derbi hrvatskog nogometa, Dinamo je gost Hajduka na Poljudu

Uoči utakmice bit će održan sastanak delegacija dvaju klubova. Na njemu će frontmeni biti Zvonimir Boban i Ivan Bilić kao čelni ljudi klubova, a sudjelovat će i još nekoliko visokih dužnosnika s obje strane. Teme sastanka će se primarno odnositi na uspostavljanje bolje suradnje između dva najbolja hrvatska kluba, kako na razini između dva kluba, tako i na razini cijelog hrvatskog nogometa.

Već neko vrijeme u HNS-u i lokalnim savezima traju bitke uz koje su Hajduk i Dinamo usko vezani, a sastanak u Splitu mogao bi odrediti nove korake u tim borbama.