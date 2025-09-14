‘Umjesto velikog pojačanja, donio je nepravdu u redove Hajduka’

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić / Miro Gabela

Hajduk je u šestom kolu HNL-a poražen 0:2 u Varaždinu. Domaći su do pobjede stigli golom Latkovića u 5. minuti, a vodstvo je autogolom povećao golman Splićana Ivica Ivušić.

Utakmicu je za Dalmatinski portal komentirao bivši igrač Hajduka Luka Vučko, a imao je što za reći upravo o Ivušiću.

“Vrlo brzo se dogodio drugi gol, koji je prelomio utakmicu. Ivušić je loše reagirao na jedan ubačaj Tavaresa i zabio autogol. Ivušić je došao kao veliko, reprezentativno pojačanje, ali dojma sam da je tu napravljena mala nepravda prema Siliću koji je pokazao da može biti prvi vratar Hajduka, ali je stavljen sa strane, logično, dolaskom Ivušića koji ima renome i karijeru iza sebe, ali za sada ne djeluje najuvjerljivije na golu”, napisao je Vučko pa dodao:

“Što se tiče izvedbi, Ivušić je imao tu grešku, nije sporno da je on odličan golman, ali je za mene pravo pitanje koje sam već spomenuo – je li bilo potrebno zatvoriti razvoj Siliću koji je pokazao da može biti prvi vratar, ali kao i u svemu, vrijeme će dati svoj sud”.