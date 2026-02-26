UEFA-ino izvješće za 2025: HNL je po ovim parametrima u TOP 10 liga Europe

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

UEFA je u četvrtak podnijela financijski izvještaj za 2025. godinu za sve svoje zemlje članice. Među njima je i Hrvatska koja u jednoj kategoriji jako dobro kotira.

Riječ je o neto transferima u kojima je HNL na visokom 10. mjestu. U toj kategoriji HNL je ostvario dobit od 25 milijuna eura.

Međutim, ostale kategorije nisu toliko dobre za Hrvatsku. U većini kategorija su između 20. i 25. mjesta s iznimkama nekoliko 16. mjesta te 11. i drugo mjesto. To 11. i drugo mjesto nije nužno dobro jer je riječ o klubovima sa stranim vlasnicima te dresovima sa stranim sponzorima.

Ono što je zabrinjavajuće je rezultat o financijama prije poreza. U toj kategoriji Hrvatska ima trošak od pet milijuna eura te su na 41. mjestu u toj kategoriji.