U Varaždinu se žale na suđenje: ‘Ne tražimo privilegije. Tražimo jednake kriterije i odgovornost svih aktera…’

Zeljko Hajdinjak CROPIX via Guliver Images

Još u petak Varaždin i Gorica su se susreli u 28. kolu SHNL-a i pritom podijelili bodove (1:1).

No na sjeveru Hrvatske imali su zamjerki na suđenje pa su objavili priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

U NK Varaždinu odgovornost nije fraza, nego svakodnevna obveza. Naši igrači, stručni stožer, zaposlenici, ali i Uprava svjesni su da se svaki njihov potez analizira, a svaka pogreška jasno vidi i komentira.

Upravo zato vjerujemo da isti princip treba vrijediti za sve sudionike utakmice.

Tijekom sezone, a posebno u proteklim kolima, svjedočili smo odlukama koje su imale izravan utjecaj na tijek i ishod utakmica te otvorile brojna pitanja o kriteriju i dosljednosti. I dok se naš rad stavlja pod povećalo, pogreške onih koji donose ključne odluke na terenu često ostaju bez jasne i vidljive odgovornosti – što smatramo nedopustivim.

Za klub kao što je Varaždin, koji je primjer dobrih praksi u hrvatskom nogometu, svaki bod znači više od same pozicije na tablici – on je potvrda poštenog rada i truda cijelog kolektiva, od ljudi na održavanju, do igrača i Uprave.

Ne tražimo privilegije. Tražimo jednake kriterije i odgovornost svih aktera na razini koju svakodnevno preuzimamo i sami”, stoji u objavi.